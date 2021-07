CB Correio Braziliense

CURSOS



Nanopigmentação

A empresária e fisioterapeuta Ludmila Bonfim promove, de 15 a 17 de julho, um curso de micropigmentação focado em design, nanopigmentação e microshading para sobrancelhas. Serão três dias de imersão no universo da nanopigmentação com o método free brows. A turma é limitada e as aulas seguem todos os protocolos de segurança e higiene necessários neste momento. As aulas acontecem na clínica Ludmila Bonfim Beauty Academy, na 202 Norte. Mais informações e inscrições: 9 9101-2265. Instagram @ludmilabonfimacademy.



Vagas gratuitas

O Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou o edital unificado do Processo Seletivo 2021/2. São mais de 1.300 vagas em cursos técnicos gratuitos nas modalidades subsequente (ou pós-médio), Proeja (ensino médio integrado à educação de jovens e adultos) e concomitante em regime de alternância (para estudantes do ensino médio da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno — Ride). As inscrições também são gratuitas e on-line, e ficam abertas das 8h do dia 5 de julho até as 18h do dia 23 de julho pelo site processoseletivo.ifb.edu.br.



Economia colaborativa

Acontece entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário Unidas. O tema desta edição é Economia Colaborativa na Saúde. As inscrições estão abertas e são 100% gratuitas e ilimitadas para filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$ 249. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. A inscrição é pelo link http://12seminario.unidas.org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Estágio no MRE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar no Ministério das Relações Exteriores (MRE). A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de diversos cursos de nível superior. O estágio não é remunerado. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 16 de julho.



Pós em gestão pública

O Instituto Federal de Brasília, câmpus Brasília, lança processo seletivo com 45 vagas gratuitas para ingresso no curso de pós-graduação em gestão pública: governança e políticas públicas 2021/2. As inscrições serão on-line até o dia 23 de julho pelo Sistema de Processo Seletivo (encurtador.com.br/oqyX7). Para participar, é preciso ter concluído curso superior em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção será realizada em apenas uma etapa de caráter classificatório, que será realizada por sorteio eletrônico no dia 6 de agosto. O curso é presencial e gratuito, e, devido à pandemia, poderão ser adotadas atividades remotas (não-presenciais) no primeiro semestre dos cursos.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



OUTROS

Espaço Itaú de Cinema

O Espaço Itaú de Cinema do Casapark entra no Liquidecora com uma promoção especial, até 15 de agosto. Durante o período promocional, o Espaço Itaú de Cinema oferecerá meia-entrada em todas as sessões e salas de exibição, inclusive nos lançamentos. O Casapark dará como cortesia até quatro horas de estacionamento gratuito para os clientes que apresentarem o ingresso no guichê de pagamento da garagem. Esta promoção não é cumulativa, isto é, não dá direito a outros descontos como meia-entrada para estudantes, professores, pagamentos com cartão Itaú entre outras. Toda programação do Espaço Itaú de Cinema do Casapark está disponível no site www.casapark.com.br/cinema/. O Casapark abre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h. Endereço: SGCV Sul Lote 22, Park Sul. Telefone: 3403-5300.



Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.



Colônia de férias

A equipe Ludika Centro Físico e Criativo realizará, até 30 de julho, a segunda edição de sua colônia de férias. O evento traz atividades lúdicas, como teatro, até experiências mais dinâmicas, como aulas de parkour. Pensando em como proporcionar uma experiência inesquecível para crianças de 5 a 12 anos, a Colônia de Férias 2021 da Ludika contará com futsal, queimada, parkour, oficina de culinária, horta e atividades circenses, para estimular a criatividade e a mobilidade das crianças. Para se cadastrar e reservar vaga na Colônia de Férias, acesse o site ludikabsb.com.br/colonia/



Doações

Até 18 de julho, a vila gastronômica, Vila Jeri, recebe doações de alimentos e agasalhos que serão distribuídos pela Cufa-DF para famílias em vulnerabilidade social e para a população de rua. A entrega dos itens deverá ser feita na entrada do estabelecimento, em seu horário de funcionamento — quinta de 17h às 23h; sexta, sábado e domingo, das 11h às 23h.



Brasil e Tailândia

O Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV NPII) promove, no próximo dia 13, às 10h, debate sobre as diversas relações entre o Brasil e a Tailândia. O evento tem o objetivo de compreender porque a Ásia é hoje o principal eixo geoeconômico mundial, posição ainda muito pouco explorada pelo Brasil. A transmissão será pelo YouTube e é aberta ao público. Link para inscrições: https://evento.fgv.br/focusonasia_13/.