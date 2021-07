CB Correio Braziliense

CEILÂNDIA

ASFALTO COM PROBLEMA

O vigilante Reinaldo de Paula, 40 anos, morador do P Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre a falta de revitalização do asfalto nas entradas dos setores P1, P2 e P4. O morador da Ceilândia diz já ter trocado os pneus e peças do seu carro várias vezes devido a esse problema. “As principais entradas das avenidas estão cheias de ondulações, o que causa danos, por exemplo, à suspensão dos veículos”, relata.

» A Administração de Ceilândia informou que já mapeou as demandas quanto à revitalização de asfalto e as encaminhará à Novacap, órgão responsável pelo recapeamento de ruas e avenidas do DF.

ÁGUAS LINDAS (GO)

FALTA DE ÔNIBUS

A comerciante Cristiane Felício de Sousa, 34 anos, moradora do Setor 11, Quadra 91, em Águas Lindas (GO), entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da falta de ônibus em seu bairro. Segundo Cristiane, os moradores têm dificuldade em pegar ônibus à noite. “Os coletivos só passam das 4h45 às 6h”. De acordo com a leitora, o transtorno maior é no período noturno, quando volta do trabalho e tem de desembarcar na BR-070 e andar por pelo menos 4 km para chegar em casa. “O problema é ainda maior para quem reside no setor de chácaras. Os moradores já fizeram um abaixo-assinado pedindo mais ônibus, mas não obtivemos resposta da prefeitura” afirma Cristiane.



» O secretário de Comunicação de Águas Lindas de Goiás, Marcos Alexandre, informou que o caso será analisado pela Secretaria de Mobilidade do município.