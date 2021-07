Empresa condenada por fraudes na Saúde do DF não deve ter recurso atendido, diz MPF

JM Jéssica Moura

Um parecer do Ministério Público Federal (MPF), no processo que julga o recurso impetrado pela construtora Tempore Engenharia, condenada pela Justiça local por fraudes em contratos com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, recomenda que a apelação não tenha prosseguimento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Se a Suprema Corte julgar por acolher o agravo, o mérito do recurso será analisado pelos ministros. A empresa pretende reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que rejeitou o recurso extraordinário e manteve a determinação para o bloqueio de R$ 600 mil da empresa. Para a Corte distrital, os valores foram depositados em contas de uma empresa laranja.

A condenação descreve que a medida "tem por finalidade garantir a indenização pelos danos causados, bem como evitar o lucro com a atividade criminosa". Em novembro de 2018, a Tempore foi um dos alvos da Operação Conexão Brasília, que foi um desdobramento da Lava-Jato, por fraude em licitação da Saúde no governo Agnelo Queiroz (PT).

Parecer

A defesa da construtora argumenta que o despacho do TJDFT violaria o artigo 5º da Constituição Federal, quanto à inviolabilidade da honra e da imagem, assim como dos dados e comunicações telefônicas. A empresa também nega a fraude, e sustenta que prestou efetivamente os serviços.

Mas o subprocurador-geral Wagner Natal discorda. No parecer, ele afirma que “as alegações da apelante de que agiu de boa-fé, prestando serviços pelos quais recebeu o pagamento, não estando envolvida em qualquer conduta criminosa, de que não estaria configurado o branqueamento, ocultação ou dissimulação do produto do crime, mas meros 'atos de consumo' ou 'uso aberto de verbas', confundem-se com o mérito e somente poderão ser analisadas após a devida instrução, no bojo da ação penal”.



A reportagem entrou em contato com a Tempore Engenharia e aguarda retorno da empresa. O espaço continua aberto.