Covid-19: DF registra 478 novos casos nas últimas 24 horas

RM Rafaela Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em menos de 24 horas, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), registrou, neste domingo (11/7), 478 novos casos de covid-19. O total de pessoas infectadas chegou a 437.726, dos quais 421.844 estão recuperadas da doença. Com relação ao local de residência dos casos, 384.779 (87.9%) moram no DF e 31.673 (7.2%) em outras Unidades Federadas (UF).



Segundo o boletim divulgado às 17h, 9.379 pessoas não resistiram, e perderam a vida para a covid-19, desde o início da pandemia. Neste domingo, 11 mortes foram notificadas, sendo que 9 delas, não aconteceram no dia de hoje. Assim, 6 mortes ocorreram ontem (10/7) e 1 morte que ocorreu em (29/4), sendo notificada somente hoje.

Do total de casos confirmados, os maiores números estão nas faixas etárias de 30 a 39 anos (109.893) e de 40 a 49 anos (95.052). Considerando apenas residentes do Distrito Federal, as maiores incidências dos casos confirmados estão nos grupos de 30 a 39 anos (95.364) e 40 a 49 anos (83.858) respectivamente. A letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 280,9 por 100 mil habitantes.

Dos casos residentes do DF, as regiões Sudoeste e Central detém o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Sobradinho (17.092), Lago Sul (6.969), Plano Piloto (42.344) e Sudoeste/Octogonal (9.484).

Vacinação

Até o momento, 1.075.969 pessoas receberam a primeira dose (D1), 362.215 a segunda (D2) e 30.136 a dose única (DU), no DF. Vale ressaltar que o fim de semana teve vacinação agendada para professores, e pessoas que tomaram o reforço. Estima-se que 4.175 profissionais da educação foram imunizados em quatro pontos específicos (Estacionamento 12 Parque da Cidade, Torre de TV, Sesc Ceilândia e Taguaparque), das 9h às 17h, com a Janssen. A capital federal recebeu 877.300 (47.09%) doses do laboratório AstraZeneca, 711.160 (38.17%) Coronavac, 215.400 (11.56%) Pfizer e 59.050 (3.17%) Janssen.

Nesta segunda-feira (12/7), a vacinação para o público que tem a partir de 41 anos, vai começar. Ontem (10/7) a abertura do agendamento, foi um caos. Em exatos 28 minutos, todas as vagas foram preenchidas. Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), a quantidade de acessos simultâneos foi recorde. Em nota, a SES-DF afirmou que 23% das pessoas na faixa de 40 a 44 anos já foram vacinadas pela inclusão em públicos prioritários, como categorias profissionais e o grupo de comorbidades. A pasta informou que a retomada das marcações depende da chegada de novas remessas, que ainda não tem previsão para ocorrer.