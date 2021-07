GDF vacina mais de 2,6 mil pessoas contra a covid-19 nesse domingo

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vacinou, no total, 1.108.451 pessoas contra a covid-19. Só nesse domingo (11/7), um total de 2.681 pessoas foram vacinadas, sendo 49 com a primeira dose, 335 com a segunda e 2.297 com a dose única.

O DF recebeu, desde o começo da campanha, 1.862.910 de doses contra o novo coronavírus. Desse total, 1.647.758 foram distribuídas às Regiões de Saúde da capital.

Casos

Em menos de 24 horas, o DF registrou, nesse domingo, 478 novos casos de covid-19. O total de pessoas infectadas chegou a 437.726, dos quais 421.844 estão recuperadas da doença. Com relação ao local de residência dos casos, 384.779 (87.9%) moram na capital e 31.673 (7.2%) em outras Unidades Federadas (UF).

Segundo o boletim divulgado às 17h, 9.379 pessoas não resistiram e perderam a vida para a covid-19, desde o início da pandemia. Nesse domingo, 11 mortes foram notificadas.