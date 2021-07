Capital S/A

CB Correio Braziliense

Licitação do Jóquei Clube prevista para início de 2022

A previsão do GDF é licitar os parcelamentos do Setor Habitacional Jóquei Clube durante o primeiro semestre de 2022. Todas as empresas interessadas em construir empreendimentos no local poderão participar. A Ademi no DF assinou parceria com a Terracap e vai doar o projeto urbanístico do novo bairro. Serão investidos R$ 1,6 milhão e a proposta será concluída até novembro. Mas terá de ser analisado ainda pelo Iphan.

Programas habitacionais

O projeto urbanístico envolve área de 252 hectares próximo ao Guará. O futuro bairro terá potencial para abrigar 52 mil pessoas, em 16 mil unidades. Uma parte de tais espaços será destinada aos programas habitacionais de interesse social da CodHab para atender cerca de 13 mil pessoas.

Reunião virtual

Representantes do GDF, das empresas do mercado imobiliário e arquitetos se reuniram virtualmente na sexta-feira para conhecer mais detalhes do projeto e traçar cronogramas. Entre eles, da Ária Empreendimentos, da Aciolly & Catelly Arquitetos Associados e da MKZ Arquitetos. “Nossas associadas são empresas que atuam estritamente dentro da lei, em terrenos legalizados e com as melhores práticas construtivas. Isso é importante para o mercado e para o comprador”, destacou o presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeira.

Indústria pela vida

Fibra, Sesi-DF, Senai-DF e IEL-DF produziram 2 milhões de máscaras de tecido entre as ações para combater a pandemia. A mais recente é o apoio à campanha de vacinação contra a doença, com a oferta de espaço no Sesi Gama para a montagem de um ponto de imunização da Secretaria de Saúde, que, até 9 de julho, aplicou 24.585 doses.

Ventiladores pulmonares

Entre as iniciativas também estão o reparo de 66 ventiladores pulmonares e a doação de 10 capacetes Elmo à rede pública de saúde. Os capacetes respiratórios evitam que pacientes com covid-19 sejam entubados. As entidades da indústria no DF lançaram um hotsite que apresenta as ações em apoio ao governo e à sociedade no combate à pandemia da covid-19. Conheça www.industriapelavidadf.com.br.

Para Fecomércio-DF, reforma do IR é inoportuna

Após análise de sua Câmara de Tributação e Finanças Públicas, a Fecomércio-DF defende a retirada de pauta ou aprofundamento da discussão, com vistas ao aprimoramento do PL 2.337/2021, que trata da reforma do Imposto de Renda. Segundo a entidade, a proposta aumenta a carga tributária para as empresas, tributa dividendos de forma linear, sem desonerar as empresas na mesma proporção, afasta investidores, compromete a geração de emprego, gera incerteza e insegurança jurídica.

Instabilidade econômica

“Neste momento de difícil retomada da economia, especialmente para os setores mais fortemente impactados com a crise econômica e sanitária, é inoportuna uma mudança dessa magnitude, capaz de provocar instabilidade econômica em diversas áreas”, apontaram os membros da Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio-DF.

Sindivarejista reivindica vacinação para o comércio

Estima-se que, desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, mais de 30 mil comerciantes e comerciários tenham sido acometidos pela covid-19 no DF. A informação é do Sindivarejista, que representa 30 mil empresas do setor, onde trabalham cerca de 100 mil pessoas. A entidade enviou ofício ao governador Ibaneis Rocha solicitando que os trabalhadores do segmento sejam incluídos na vacinação prioritária.

Bancos e Correios

Na semana passada, o Ministério da Saúde recomendou aos estados e ao DF que os funcionários dos bancos e dos Correios sejam incluídos nos grupos de vacinação prioritária porque, durante o trabalho, ficam expostos aos riscos da doença. O presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, espera que isso seja estendido aos comerciantes e aos comerciários. “Eles ficam expostos também da mesma forma por atenderem milhares de pessoas diariamente”.