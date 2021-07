Umidade relativa do ar preocupa

CB Correio Braziliense

A semana que se inicia terá baixas temperaturas na madrugada, e Sol durante o dia. Termômetros devem registrar mínima de 9°C e máxima de 27°C. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 25% e 90%. De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos, uma névoa seca deve permanecer no Centro-Oeste. “Há um bloqueio atmosférico que favorece, em altos níveis, a persistência da massa de ar seco. Isso é preocupante”, ressalta. Hoje, a temperatura varia entre 9°C e 23°C. Não há previsão de chuva para a semana.