Mega-Sena sorteia R$ 65 milhões nesta quarta-feira (14/7)

PM Pedro Marra Júlia Eleutério

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Acumulada pela sexta vez seguida, a Mega-Sena premiará em R$ 65 milhões, nesta quarta-feira (14/7), quem acertar os seis números do concurso nº 2390. O último sorteio, realizado no sábado, teve 57 apostas vencedoras da quina, que levaram R$ 69 mil, cada — um bolão feito na lotérica Deck Norte, no Lago Norte, está entre os premiados. Já 3.887 apostadores acertaram a quadra e receberam R$ 1,4 mil. Desde 2013, o prêmio principal da Mega saiu para 25 apostas do DF.

A comerciante Gilma Sousa, 46 anos, conta os desejos que tem em mente, se ganhar o prêmio. “Primeiro, compraria a minha casa própria. Segundo, eu aplicaria o dinheiro em imóveis. Tanto que sempre falo para o meu filho investir em imóveis para alugar no DF. Terceiro, se desse, eu ajudaria a família, principalmente quem também não tem uma casa própria ou precisa comprar um carro”, afirma a moradora do Grande Colorado.

Gilma diz que costuma fazer um jogo só, com sete números, na lotérica do Grande Colorado. “Sempre jogo na expectativa de ganhar o dinheiro total, mas o prêmio de uma quina já me ajudaria muito. Uma vez, joguei com sete números e não achava que ganharia. Quando fui ver, tinha acertado quatro números e levei R$ 829. No sábado, falei com meu filho para jogarmos na Dupla-Sena, que está em R$ 12,2 milhões. Se eu ganhar nela também, vou construir um ‘predinho’ para mim”, brinca.

Como participar

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e terá transmissão, ao vivo, pelas redes sociais das Loterias Caixa (Facebook e YouTube). As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.