Capital S/A

SS Samanta Sallum

Golden Visa incentiva

brasileiros a comprarem

imóveis em Portugal

Segundo a Secretaria de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, os brasileiros somaram mais de um terço dos vistos de residência no país. Eles se beneficiaram de um tipo de permissão criada pelo governo português para atrair estrangeiros, chamada de Golden Visa, que segue disponível apenas até dezembro. Com um aporte mínimo de 280 mil euros na compra de um imóvel em qualquer cidade portuguesa, o estrangeiro pode obter o visto de residência. Das nacionalidades de fora da União Europeia, chineses e russos são os que mais compram propriedades em Portugal. Brasileiros e norte-americanos se revezam entre o terceiro e o quarto lugar.

Consultora se

destaca em Lisboa

Com clientes no Brasil, incluindo o DF, a consultora imobiliária Eliane Ribeiro recebeu o prêmio internacional de corretora de luxo pelo segundo ano consecutivo. Com ela, empresários, artistas e políticos brasileiros que investiram em imóveis em Portugal – entre eles, candangos, mineiros e goianos. Eliane arrebatou o Luxury Lifestyle Awards (https://luxurylifestyleawards.com/), na categoria mercado imobiliário. A premiação, independente e gratuita, destaca bens e serviços de alto padrão em 60 países.

Embaixadora da Remax

Sócia da holding Grupo Latina, Eliane Ribeiro é detentora de franquias imobiliárias Remax no Brasil e em Portugal. É embaixadora da Remax, uma potência global de negócios imobiliários com 135 mil corretores, distribuídos por 127 países. Ela tem escritórios em Lisboa, Cascais, Mafra, Colares, Ericeira e Amadora, com um departamento especializado no atendimento a estrangeiros.



Meios virtuais

“Nem a pandemia retraiu os investimentos. Os estrangeiros seguem comprando por meio de procuração, e utilizando os meios virtuais para escolher qual imóvel vão querer”, conta ela.

Falta de veículos zero superaquece mercado de seminovos

Chega a três meses o tempo de espera para a compra de um veículo zero devido à falta de insumos na indústria automobilística. O fechamento de fábricas durante a pandemia também retardou a produção. O resultado disso foi o grande volume de vendas dos seminovos, que cresceu 57% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período no ano passado. A pressão dos custos da indústria fez aumentar também os preços dos veículos novos, o que tornou o usado mais atrativo.

Centro-Oeste

Ao todo, foram comercializados, nos seis primeiros meses, cerca de 110 mil veículos, uma média de 887 carros por dia. O Distrito Federal respondeu pelo maior crescimento de vendas no primeiro semestre, se comparado a outras regiões do Centro-Oeste. “Não apenas recuperamos as perdas do ano passado como avançamos”, comemora José Rodrigues Neto, da Agenciauto.

Gol e Saveiro

Os seminovos mais comercializados em junho na categoria Auto seguem sendo o Gol (903), o Uno (635) e o Palio (617). Os comerciais leves mais vendidos foram a Strada (343), S10 (215) e Saveiro.

Uber repassou R$ 68 bilhões a parceiros em 7 anos

Em 2015, cerca de 6 mil pessoas dirigiam com o Uber, o novo aplicativo que chegara havia um ano no Brasil. Hoje, aproximadamente, 1 milhão de motoristas usam a plataforma como opção de renda. No total, a empresa já repassou R$ 68,4 bilhões aos condutores e entregadores parceiros nos sete anos de operação. Em Brasília, para comemorar o aniversário de 59 anos da cidade, organizou o Uber Barco, no Lago Paranoá, oferecendo passeios.



Centro de desinfecção

“Brasília é uma cidade extremamente relevante para a Uber e estamos muito felizes de fazer parte da vida dos brasilienses. E desde 2020 temos investido em diversas medidas de segurança e apoio durante a pandemia. Montamos, por exemplo, um centro de desinfecção para os parceiros e criamos pontos de apoio aos entregadores em parceria com restaurantes locais”, conta Silvia Penna, gerente de Operações da Uber.



Vacinação

Agora em 2021, a empresa está comprometida em apoiar o processo de vacinação. No Brasil, já foram mais de 380 mil viagens doadas para projetos como o Movimento Unidos pela Vacina e a Cruz Vermelha.