Dia do Rock

Destaque da cena musical brasiliense, Engels Espíritos apresenta live em comemoração ao dia internacional do Rock. Na apresentação, programada para as 21h de hoje, ele vai compartilhar com o público alguns segredos da gaita. Acesse aprendagaita.com para retirar o ingresso gratuito. Informações pelo WhatsApp 9 9978-7788.



Campanha do agasalho

A Brasal Incorporações lançou a campanha do agasalho “Você doa, a gente doa mais um”. Até o dia 18 de julho, colaboradores e clientes podem doar peças em bom estado de conservação. A cada item recebido na campanha, a empresa doará mais uma peça nova. As doações serão destinadas para uma entidade, a ser definida posteriormente e podem ser deixadas no salão de vendas (no Sia), no espaço Brasal (Noroeste) ou em uma das obras da incorporadora no noroeste.



CURSOS

Imersão Musical

Este mês, o Território Criativo apresenta um novo curso virtual de capacitação especialmente voltado para músicos, musicistas e pessoas interessadas no tema: imersão musical com o músico e produtor musical Mr. Pingo. As inscrições estão abertas até o dia 21 de julho em: https://territoriocriativo.com.br/). O curso acontecerá entre os dias 26 e 30 de julho, das 19h às 21h.

Curso de idiomas online

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol com um professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade, sendo que há descontos para grupos. O valor da hora/aula é R$60. Mais informações WhatsApp 9 9646 7234, falar com professor Otávio Vieira.



Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



OUTROS

Jornada de Educação 2021

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil realizará de 9 a 12 de agosto a Jornada de Educação ANEC 2021: Narrativas e Conexões Pedagógicas da Educação Católica. Os interessados em apresentar relatos de experiências ou práticas docentes de Aplicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas Instituições de Educação Básica e de Educação Superior deverão inscrever os trabalhos até o dia 15/7. Os conteúdos poderão debater as novas práticas e as metodologias considerando a implementação da BNCC e a formação continuada de professores. Os trabalhos poderão ser escritos em português ou espanhol. Para mais informações, acesse o regulamento em https://anec.org.br/eventos/jornada-de-educacao-da-anec-2021/



Parque Gastronômico

A partir do dia 15 de julho, o Parque Gastronômico Vibrar – Viver Brasília estará aberto ao público. O local abre as portas com o espetáculo “O Lago dos Cisnes”, no dia 16/7. Já no sábado, dia 17, é a vez de curtir, ao vivo, o som da cantora e compositora Vanessa da Mata. O domingo, dia 18, é dedicado à criançada com o musical “Uma Aventura no Gelo”. Reservas e mais informações através do Sympla: https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/



Exposição Baleia

O Projeto Baleia prorrogou a exposição Mulheres nas Artes Visuais do DF e Entorno. Agora, as visitas presenciais vão até o dia 10 de agosto. De terça a domingo, das 11h às 21h, a população poderá conferir as obras na Infinu Comunidade Criativa (506 sul). Para evitar aglomeração, são apenas duas pessoas por vez no espaço disponível. Não é necessário agendamento. Mais informações www.instagram.com/baleiadf



Mostra cultural

De 6 de julho até o dia 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra “De Portugal para o mundo”. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitárias referentes à covid-19. A emissão dos ingressos é pelo site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.



Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão oferecem aulas gratuitas de capoeira de Angola com samba de roda para todas as idades. As lições acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever, entrando em contato pelo celular: 9 8173-5553.



Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer o serviço shantala em casa por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown 994480691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a Shantala encurtador.com.br/nvS29.



Gestão de esportes

A FGV Educação Executiva retoma, no dia 14 de julho, a série de webinários gratuitos voltados para gestão de esportes, FGV Series: Leadership in Sport. O objetivo é disseminar conteúdo de qualidade para profissionais do mercado esportivo. Será um encontro por mês, sempre com especialistas de gestão esportiva. No terceiro webinar será apresentado o tema “Ligas da Europa podem ser referência para o Brasil?”. Os eventos serão transmitidos ao vivo, a partir das 10h, no canal YouTube da FGV. Link de inscrições: https://evento.fgv.br/leadershipinsports_14/



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar os trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Isto é Brasília

As peculiaridades de julho

O tempo frio e seco não inibe a visitação aos ícones da capital federal. Quem opta por turistar ou simplesmente aproveitar a paisagem para praticar atividades físicas ao ar livre deve redobrar os cuidados nesta época do ano e ficar de olho na hidratação.





GRITA GERAL

SANTA MARIA

SEM ATENDIMENTO

O aposentado Gerson Gomes, morador de Santa Maria, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de atendimento no posto de saúde número 08, das 417/517. Segundo ele, na semana passada ao buscar atendimento na unidade para a esposa Francisca de Sena Monteiro, que está em processo de acompanhamento pós covid-19, foi informado de que não havia médico. “É sempre assim, nesse posto. O atendimento é muito ruim”, explica o leitor que pede que seja marcada uma consulta com urgência para a esposa.

» A Secretaria de Saúde informou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) 8 de Santa Maria está passando por uma falta pontual de profissionais. Ainda de acordo com a secretaria, a diretoria de atenção primária daquela região já solicitou a reposição de profissional para atendimento na unidade. Com relação ao atendimento ruim citado pelo usuário, a pasta esclarece que a orientação para as unidades é de acolhimento aos pacientes.



GUARÁ

PODA DE ÁRVORE

A analista de conteúdo Aline Santos, 40 anos, moradora do Guará, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de poda de uma árvore no final do Conjunto M, Quadra 17, no Guará II. Segundo ela, os moradores do bairro entraram em contato com a CEB em 2020, a companhia enviou uma equipe para fazer o trabalho, porém faltou uma parte, atualmente a árvore se encontra ainda maior que na época. “Realizaram a poda da árvore até o limite permitido e o restante seria com a NOVACAP, segundo o que disse a CEB. Estou com chamados abertos há 8 meses sem resposta e a árvore cada vez fica maior”, relatou Aline.

» A Novacap respondeu que, diariamente, são feitas podas e manutenções nas árvores no DF, de acordo com a ordem que as solicitações vão chegando. Os atendimentos são feitos após vistoria e conforme a emergência de poda ou supressão. Quanto ao local informado, será enviado o protocolo para que as equipes do Departamento de Parques e Jardins avaliem o pedido e enviem equipes de vistoria até o local.



O TEMPO EM BRASÍLIA

Claro

Umidade relativa

Máxima: 80%

Mínima: 25%

A Temperatura

Máxima: 25 °C

Mínima: 9 °C

(Temperatura em 29 de junho - Máxima: 24°C e Mínima: 11°C)

(Temperatura em 6 de julho - Máxima: 25°C e Mínima: 9°C)



O Sol

Nascente: 6h40

Poente: 17h55



A Lua

Nova: 8 de agosto

Crescente: 17 de julho

Cheia: 23 de julho

Minguante: 31 de julho

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA



PLANALTINA

SRN/A Quadra 05; SRN/A Quadra 06 Conjuntos 6A e 6B; SRN/A EQ 04/05; SRN/A EQ 06, das 08h às 13h30



SOBRADINHO

Condomínio Morada dos Nobres: Quadras 02, 02B e 03B, das 08h às 13h30.



SOBRADINHO

Núcleo Rural Lago Oeste: Chácaras 01, 18A6, 18D e 18/23, das 09h40 às 17h.



LAGO SUL

SHIS QI 11: Bloco O (comércio), das 08h40 às 14h.



SÃO SEBASTIÃO

DF-140: Chácara 02, Chácaras Tucano, Lipsko, Tororo, Cristalino, do Piqui; Mansões Fazendárias: Chácaras 314, 368, 382, 409; Fazenda Barreiros (total), das 08h40 às 16h.