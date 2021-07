Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

(crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press - 31/10/18)

Novidades sobre concurso do TJDFT em breve

É possível que esta semana seja marcada por novidades sobre um novo concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Isso porque o presidente da Corte, Romeu Gonzaga Neiva, voltou a reforçar a necessidade do certame e disse que vai trabalhar para apresentar a minuta do edital.

“Vamos fechar o projeto para fazer um concurso público para servidores”, disse durante uma reunião. O desembargador explicou que o TJDFT está com deficit de efetivo e que existem diversos aposentados na Corte. Além disso, ressaltou que a situação é difícil porque outros tribunais com concursos abertos não querem ceder servidores. “O problema da falta de servidores está na raiz de tudo. Vamos tentar resolver”, completou.

À coluna, o TJDFT informou que tem feito estudos para levantar as necessidades de servidores em áreas específicas e que, posteriormente, vai elaborar um edital — ainda sem data definida para publicação.



Semana de interpor recursos à prova da PRF

Atenção aos próximos prazos do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Termina hoje, às 18h, o período para interpor recursos contra resultados dos testes de aptidão física e de avaliação psicológica. O processo é feito por meio do site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br) e deve seguir os moldes previstos no edital de abertura. Estão em jogo 1,5 mil vagas para cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial é de R$ 9.899,88.



Últimos dias para se inscrever no BRB

Esta quinta-feira será o último dia para se inscrever no concurso público do Banco de Brasília (BRB), com 200 vagas para analistas de tecnologia da informação. Interessados devem acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e, após o cadastro, pagar uma taxa de R$ 98. Os aprovados receberão salário inicial de R$ 8.142. As provas serão aplicadas, provavelmente, em 8 de agosto.



Confira se você passou no TAF da PF

Quem fez o teste físico para o concurso da Polícia Federal poderá conferir o resultado provisório amanhã! O edital com as informações sairá no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Cebraspe. O prazo para apresentação de recursos fica aberto de quinta a sexta-feira. Os candidatos passarão por avaliação médica entre 7 e 8 de agosto. O concurso oferece 1,5 mil vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista.



Goiás com vagas abertas

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Goiás oferece 82 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de até R$ 4.665,82. Há oportunidades para profissionais temporários nas áreas de engenharia civil, elétrica, ambiental e urbana; para professores de nível superior, técnico e médio; para apoio administrativo; fisioterapeutas e psicólogos. As inscrições ficam abertas até 22 de agosto, por meio do site da pasta. A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de análise de currículo e entrevista, etapas previstas para ocorrer de 30 de julho a 24 de agosto.



Entraves para concurso da Receita

Recentemente, o subsecretário da Receita Federal, Décio Rui, afirmou que a autorização de um novo concurso para o órgão está próxima. Mas, até agora, o aval não saiu. O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) acredita que as nomeações para o certame devem ficar para 2022. A entidade considera não haver tempo hábil para cumprimento de todos os prazos e trâmites legais, visando o lançamento do edital e a nomeação dos aprovados até 31 de dezembro. Agora, a expectativa é de que o edital saia em setembro, possivelmente, com nomeações para o primeiro trimestre do ano que vem.



Certame para a Polícia Penal do DF

O presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (Sindpol), Paulo Rogério da Silva, afirmou que um concurso com 1.179 vagas para a função deve sair no último trimestre deste ano. O cargo exige formação superior em qualquer área e oferece salários iniciais de R$ 4.745. O certame terá prova objetiva, teste de aptidão física, fases de avaliação psicológica, investigação social e vida pregressa, bem como curso de formação. Para a entidade, a seleção é urgente e visa preencher a carência de efetivo no sistema penitenciário. À coluna, a Secretaria de Economia do DF reforçou que o concurso foi autorizado e está na fase de cumprimento das exigências legais.



Mais de 1,8 mil vagas para a PMMG

O estado de Minas Gerais publicou, recentemente, três editais de concursos para a Polícia Militar. São mais de 1,8 mil oportunidades para a carreira, distribuídas entre cargos de nível superior — soldados, oficiais e profissionais da saúde. As inscrições estão abertas até agosto, com vagas para homens e mulheres. Os salários variam de R$ 3.962,23 a R$ 10.028,29.