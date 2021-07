Polícia Rodoviária prende homem que alugou carro no Entorno e não devolveu

PM Pedro Marra

Prisão ocorreu na BR-020, na altura de Formosa (GO) - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (12/7), um homem de 33 anos que alugou um veículo em 2020 e não o devolveu à locadora. A prisão ocorreu na BR-020, na altura de Formosa (GO). Os policiais faziam monitoramento de rotina na região, quando abordaram o condutor de um Fiat Argo.

O motorista apresentou o contrato de locação do carro, com data de fevereiro de 2020. No entanto, os policiais desconfiaram e ligaram para a locadora, a fim de verificar se o documento estava atualizado. A empresa informou que, em outubro, registrou uma ocorrência por apropriação indébita do veículo.

Mesmo após insistentes tentativas da empresa, que fica no Entorno do Distrito Federal, o locatário se recusou a devolver o automóvel, segundo a PRF. O condutor foi preso e levado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Formosa.