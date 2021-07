Frio persiste nesta terça (13/7) e pode aumentar durante a semana

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Como é típico do inverno, os dias já estão mais curtos no Distrito Federal: o sol só apareceu no horizonte de Brasília depois de 6h40, e deve se pôr antes das 18h. Com menos tempo de radiação solar, as temperaturas caem durante a noite: na madrugada desta terça-feira (13/7), a mínima foi de 11ºC na estação de Águas Emendadas, em Planaltina.

Mas, mesmo com o dia de céu claro, os termômetros não sobem tanto: a máxima durante a tarde não passa dos 25ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda não é possível, portanto, dispensar a roupa de frio. "Não esquenta tanto porque o dia mantém esse padrão de céu azul, sem muitas nuvens", ressalta a meteorologista Andrea Ramos.

Sem nebulosidade, as taxas de umidade também estão em queda: nas horas mais frias esse nível chegou aos 80% e ainda pode vai oscilar até 25%, índice considerado estado de atenção pela Defesa Civil. Com a seca, se forma a névoa: partículas de poeira e poluição estão em suspensão no céu da cidade. "Tem que ter atenção para esse ar seco porque é questão de saúde", alerta Ramos.

Segundo ela, esse padrão persiste até, pelo menos, o próximo domingo (18/7). Quanto às chuvas, não há sinal de precipitação no Centro-Oeste ao longo desta semana, como já é esperado para essa época do ano. No entanto, há uma nova massa de ar frio vindo por aí: o Inmet espera que, a partir do dia 16 de julho, as temperaturas devem declinar ainda mais. Por isso, o ideal é reforçar os casacos!