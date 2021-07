Mais de 2 mil pessoas acampam em Brasília contra despejos e para pedir vacina

TM Thays Martins

(crédito: divulgação)

Mais de 2 mil pessoas estão acampadas em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães desde a madrugada desta terça-feira (13/7). O “Acampamento Popular do DF e Entorno. Fora Bolsonaro e pelo do Direito do Povo, por Terra, Direitos , Moradia e Liberdade” pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mais vacinas contra a covid-19 e o fim dos despejos durante a pandemia. Os manifestantes alegam que só irão sair quando as reivindicações forem atendidas.



Mais de dez movimentos sociais participam da ação, entre eles o Frente Nacional de Lutas (FNL), Movimento Bem Viver, MES/PSOL, Unidade Popular, PCB, SINDSASC e o CSP Conlutas. "O governador Ibaneis Rocha atenta contra a vida da população do DF ao não apresentar um plano de vacinação, totalizando menos de 12% pessoas que receberam as duas doses dos imunizantes", afirmou a organização em nota.









No mês passado, a Câmara Legislativa do DF discutiu, em audiência pública, os despejos forçados durante a pandemia. O evento remoto reuniu representantes do poder público e da sociedade civil organizada. No DF, a Lei 6657/2020, proíbe remoções de ocupações que tiveram início antes da pandemia. No Senado, também tramita o PL 827/2020, que prevê a suspensão de todas as decisões e operações de despejo até o fim de 2021.



Em abril, pela terceira vez durante a pandemia, famílias foram despejadas da ocupação no terreno ao lado do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A desocupação foi autorizada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.