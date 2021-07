Detran promove leilão on-line de 1.383 veículos e sucatas

CB Correio Braziliense

A visita dos lotes pode ser feita entre 19 e 23 de julho - (crédito: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou o quarto leilão on-line deste ano. São 1.383 veículos e sucatas com 345 automóveis aptos a circular. O certame acontece nos dias 24, 25 e 26 de julho, a partir das 9h pelo site do leiloeiro.

Os interessados em participar devem preencher o cadastro no site da Flexleilões, até o dia 23 de julho. O edital com mais informações está disponível no site do departamento e no endereço eletrônico do leiloeiro.

A visita aos lotes acontece no período de 19 a 23 de julho, das 8h30 às 17h30, somente por meio de agendamento pelos telefones: (61) 4063-8301 e (61) 99625-0219 ou pelo e-mail: contato@flexleiloes.com.br.

Retirada de veículo

Os proprietários dos veículos selecionados para o leilão têm até dia 23 de julho para comparecer ao Núcleo de Leilão (NULEI), no Detran de Taguatinga, e regularizar a situação do seu veículo. O atendimento é somente mediante prévio agendamento a ser realizado por meio do Portal de Serviços do Departamento.

Oportunidades

Entre os veículos conservados destinados ao leilão estão um Infiniti FX35, modelo AWD, ano 2011, de cor branca, cujo lance inicial é de R$ 12.500,00. Há também uma S10 LTZ FD2, ano 2014, de cor preta, com valor mínimo de R$ 8.000,00 e uma S10 Executive D 4×4 ano de 2010 com lance inicial de R$ 6.500,00. Outros dois veículos que chamam a atenção são dois Amarok CD 4×4, modelos S e SE, anos 2013 e 2011, com lance Inicial de R$ 6.500,00 cada. Além desses, há um Ford Ranger XLT 12p, ano 2010, no valor de R$ 6.500,00 e um L200 Triton 3.2 D com lance inicial de R$ 6.000,00.



*Com informações do Departamento de Trânsito do DF