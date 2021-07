SR Samantha Rannya*

Sérgio Fróes Ribeiro de Oliva compete na modalidade paraequestre - (crédito: Foto reprodução: TJDFT)

Na última terça-feira (6/7), o servidor do TJDFT Sérgio Fróes Ribeiro de Oliva, 38 anos, foi convocado, pela quarta vez, para integrar a equipe de atletas brasileiros que vão participar dos jogos paralímpicos do Japão. O servidor ficou emocionado com a convocação e com a oportunidade de poder representar mais uma vez o Brasil em um dos maiores eventos esportivos do mundo. Em 2016, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, Sérgio recebeu duas medalhas de bronze na modalidade de adestramento paraequestre.

Poder participar novamente da Paralimpíada, em meio à pandemia, é uma grande oportunidade para o atleta paraolímpico. "Não tenho palavras para descrever o quanto significa mais uma participação em Jogos Paralímpicos. Apesar de ser medalhista de bronze no RIO 2016, sinto a emoção de estar participando dos jogos depois de uma ano e meio de muitas dificuldades, mas consegui superá-las apesar das adversidades com a pandemia de covi-19”, disse.

O servidor agradeceu à Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Brasília Country Club (BCC), local onde treina, e a torcida brasileira por acreditar e confiar nele para mais uma medalha. Na ocasião, o servidor também agradeceu ao Presidente do TJDFT, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, por sempre torcer e acreditar nas suas vitórias.

Formado em Direito, com pós-graduação em Direito Público, Sérgio trabalha no TJDFT desde 2003 e prática adestramento paraequestre há mais de dez anos. Em 2007, foi campeão mundial em Hartpury, na Inglaterra,e participou de mundiais no Kentucky, nos Estados Unidos, em 2010, e em Caen, na França, em 2014, além de outras competições internacionais. No ano de 2014, recebeu o prêmio de melhor atleta paralímpico brasileiro na modalidade hipismo.

