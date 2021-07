Rafael Prudente, presidente da CLDF, assumirá governo do DF por três dias

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A partir de quinta-feira (15/7), o Distrito Federal terá, temporariamente, novo governador. No fim da tarde desta terça-feira (13/7), o vice-governador e mandatário do Executivo local em exercício, Paco Britto (Avante), enviou mensagem ao presidente da Câmara Legistaliva do Distrito Federal (CLDF), deputado Rafael Prudente (MDB), comunicando que estará de licença sem vencimentos de 15 a 18 de julho.

Com o afastamento, caberá ao distrital assumir o Governo do Distrito Federal (GDF), já que o governador Ibaneis Rocha (MDB) está de férias até 23 de julho.

"Nos termos do artigo 93 da Lei Orgânica do Distrito Federal, caberá a Vossa Excelência assumir o Governo do Distrito Federal no período, tendo em vista que o Senhor Governador Ibaneis Rocha está em usufruto de férias regulares", destacou o vice-governador em trecho da mensagem.