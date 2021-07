I » Irlam Rocha Lima

Manifestações artísticas diversas poderão ser apreciadas a partir de sexta-feira, com a abertura do Vibrar — Brasília ao ar livre, complexo de entretenimento e gastronômico, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade, que funcionará de quinta-feira a domingo, com extensa programação, das 16h às 23h. A atração da estreia será o espetáculo O lago dos cisnes, um dos maiores clássicos do balé, de autoria do compositor russo de Piotr Ilitch Tchaikovski.

A montagem de O lago do cisne que o público poderá assistir às 20h30, é do grupo de balé Noara Beltrani, sob a direção de Dhaniel Amaral, com o acompanhamento da Orquestra Filarmônica de Brasília. “O nosso grupo pertence à Escola de Balé Noara Beltrani, de Taguatinga, que existe há 17 anos e conta na sua formação com 32 bailarinos e bailarinas de Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente, sendo 22 mulheres e 19 homens, sendo dois solistas”, descreve Amaral. “Embora já tenhamos levado O lago dos cisnes ao Teatro Yara Amaral do Sesc e ao Teatro Plínio Marcos da Funarte, a apresentação de sexta-feira será inédita, pois, pela primeira, vez vamos ser acompanhados por uma orquestra”, acrescenta.

“Quando pensamos em produzir um balé, conversei com Dhaniel, o coreógrafo, e sonhamos em janeiro com o evento. Achamos que seria um sonho impossível por causa da complexidade da obra em si, das dificuldades que a pandemia trouxe, de arregimentar uma orquestra de grande porte e com bom nível técnico e da falta de teatro na cidade. Com o complexo Gastronômico Vibrar vimos que era possível e encaramos o desafio”, ressalta o maestro da filarmônica Thiago Francis.

O musicista complementa: “Ao conhecer a companhia de dança Noara Beltrami, foi uma grande surpresa, pois, ali, descobrimos meninos e meninas das cidades satélites do DF com sede e vontade de realizar um espetáculo com orquestra ao vivo. Talentos escondidos sem estarem nos palcos principais da cidade. É a primeira vez que O lago dos cisnes, de Tchaikovsky, é produzido com 100% de artistas de Brasília”.

No sábado, o destaque é Vanessa da Mata. A cantora trará a Brasília show que tem por base Quando deixar nossos beijos na esquina, seu álbum mais recente, lançado em 2019, com inclusão no repertório de canções marcantes de sua obra. Ela estava em quarentena desde o início da pandemia, sua volta aos palcos ocorrerá no Vibrar. A cantora tem se apresentado na cidade, onde possui muitos fãs, desde o início da carreira.

Para as crianças

A programação de domingo é dedicada às crianças, que poderão assistir ao musical Uma aventura no gelo, inspirado no desenho animado Frosen, clássico da Disney, às 16h30. Em seguida, às 18h30, haverá apresentação da Sun Flower Jam. A banda integrada por músicos brasilienses tocará músicas autorais e hits do pop rock nacional e internacional.

São bem variadas, também, as atrações gastronômicas, incluindo Chicago Prime, Foster´s, Traditional Burguers, Papa Cucine, Maya Brownie e Wine Garden. Os pedidos serão feitos de forma digital, por meio de aplicativos e entregues diretamente ao consumidor em seu quadradinho, evitando a aglomeração ou contato, respeitando os protocolos de segurança e distanciamento. Será obrigatório o uso da máscara e feita a aferição da temperatura. O público terá à disposição totens com álcool em gel.

Cuidados

» A Arena Vibrar é toda a céu aberto para o público;

» Uso obrigatório de máscara para todos, em todos os ambientes do parque gastronômico;

» Monitoramento de temperatura corporal na entrada do parque gastronômico;

» Acesso do hall de entrada do parque gastronômico com tapete contendo produto desinfetante para limpeza dos solados dos sapatos;

» Ponto de descontaminação com álcool em gel 70% em pontos estratégicos do parque gastronômico;

» Grupo de assentos com distanciamento obrigatório mínimo de 2m;

» Os usuários poderão pedir alimentos e bebidas através de um sistema online simples e intuitivo. O pedido será preparado e entregue rapidamente por nossa equipe de entregadores;

» Controle de entrada e saída do parque gastronômico para administração de presença simultânea de pessoas — artistas, staff e visitantes;

» Processos rigorosos de limpeza e higienização dos espaços em geral, especialmente os banheiros e as superfícies de maior contato, como maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras.



Programe-se

Vibrar Brasília

» Estacionamento 9 do Parque da Cidade. Abertura sexta-feira. Ingressos pelo site bileto.sympla.com.br/vibrarbsb.