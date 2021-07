Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Claudio Gerber/Setur DF)

Celebração do rock na Torre de TV

Se Brasília tem um capital genuíno é o rock. E, finalmente, isso está sendo reconhecido de forma oficial e com a ajuda do governo e do setor privado. Se a política deprecia a imagem da cidade, as bandas que nasceram aqui mostraram para o país o talento e a genialidade de nossos músicos e compositores. Ontem, na Torre de TV, o Dia Mundial do Rock não podia ter sido celebrado da melhor forma: com direito a show e depoimentos empolgados de representantes de uma geração que da contestação se tornou uma explosão de sucesso popular nos anos 80. Foi inaugurada a primeira placa da Rota Turística do Rock. O projeto é liderado pelo vocalista da banda Plebe Rude, Philippe Seabra, que há anos buscava apoio para a ideia. Recontar uma brilhante trajetória marcando os pontos do DF que foram palco dela. As secretarias de Turismo e de Economia do GDF abraçaram o projeto, que oferece incentivos fiscais para as empresas que contribuírem com a iniciativa. A instituição de ensino Upis foi a primeira apoiadora do projeto.

Presença de lendas

O evento reuniu personagens importantes que relembraram momentos de bandas como a Legião Urbana. Da nova geração, a Distintos Filhos, com a participação especial de Seabra e Digão, dos Raimundos, tocou o repertório que marcou uma época e até hoje inspira roqueiros de todas as idades. Estiveram reunidos para celebrar o momento: PC Cascão, do Detrito Federal; Paulo Maciel e Sergio Pinheiro, da Mel da Terra; Renio Quintas, do Cafofo; Rubens Carvalho, do Gates Pub; Daniela Firme, da Rock Beats, Gustavo Sá, organizador do Porão do Rock, entre outros.

Legião de autoridades-fãs

“Graças a esses artistas maravilhosos, os jovens daqui passaram a ter orgulho de serem de Brasília. Eles merecem esse reconhecimento”, afirmou a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. O secretário de Economia, André Clemente; o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido; o presidente da Terracap, Izídio Santos; e diversas autoridades estiveram presentes. Entre casacos de couro, ternos e tênis All Star, todos se sentiram iguais como fãs e curtiram voltar no tempo, afinal, “ainda somos tão jovens”.

“Foi a curiosidade intelectual, a lucidez, a urgência de contestação daqueles jovens, as quais me incluo, que colocaram a capital no mapa da cultura brasileira”, disse o vocalista e guitarrista da Plebe. Seabra ainda busca apoios para a criação do Museu do Rock.

Em giro

Combate ao comércio informal de comida

A Abrasel-DF e o Sindhobar se uniram no combate ao crescimento descontrolado da informalidade na oferta de alimentação em ruas e praças. O secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira, receberá os presidentes da Abrasel, Beto Pinheiro, e do Sindhobar, Jael Silva, nesta semana para discutir a pauta. As entidades lamentam o momento de grande desemprego, que levou muitas pessoas a buscarem renda no comércio informal. Mas alegam que isso prejudica quem está legalmente estabelecido, pagando impostos, IPTU, aluguel etc. A ideia é criar uma política pública para encontrar uma solução para a questão.

Centro-Oeste quer se aquecer mais que a Região Sul

A queda da temperatura provocou uma corrida por aquecedores na OLX, uma das maiores plataformas de e-commerce do Brasil. É o que aponta o levantamento da empresa, que indica um aumento de 42% nas vendas. “Neste ano, notamos que as buscas pelo produto nas áreas mais quentes, como é o caso das regiões Centro-Oeste e Norte, superaram o Sul, parte mais fria do país”, conta Andries Oudshoorn, CEO da OLX. Regionalmente, o Centro-Oeste foi o que registrou a maior variação de crescimento nas buscas durante o período apurado, de 114%. As regiões Norte e Sul vêm na sequência, com 63% e 59% de aumento na procura, respectivamente.