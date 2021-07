Morre Neuza Meller, 57 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

A jornalista Neuza Meller, diretora da UnBTV por 10 anos, teve complicações decorrentes da covid-19 e morreu na segunda-feira, aos 57 anos. Em nota, a Universidade de Brasília (UnB) lamentou o ocorrido e destacou que, na gestão da professora, o canal “cresceu em tamanho e qualidade”. Neuza nasceu em Criciúma (SC) e formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1996. Ela coordenava a equipe de Relações Institucionais da UnBTV e também atuava como diretora de Relações Institucionais na Associação Brasileira de TVs Universitárias. Um sobrinho de Neuza homenageou a jornalista nas redes sociais. “Vou te amar eternamente, tia. Te amo, do fundo do meu coração. Obrigado por tudo, por cada conselho. Jamais esquecerei”, escreveu em um post.