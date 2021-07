Tempo esfria no DF nesta quarta-feira (14/7): mínima foi de 9ºC

JM Jéssica Moura

A temperatura máxima nesta quarta deve ser de 27ºC - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Durante a madrugada, os brasilienses precisaram reforçar os cobertores: a temperatura mínima caiu e chegou aos 9ºC, valor registrado na estação de Águas Emendadas. Com isso, a quarta-feira (14/7) começou mais fria na cidade.

Ao longo do dia, apesar do céu claro e do sol brilhando, a temperatura não deve subir tanto: a máxima atinge os 27ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Esse frio dos últimos dias deve se intensificar ainda mais a partir da próxima semana: o Inmet alerta que a massa de ar polar que já atua sobre a região Sul se aproxima do Centro-Oeste e pode derrubar as temperaturas.

Quanto à umidade, as taxas tiveram uma leve alta e, nesta quarta (14/7), oscilam entre 85% e 25%, ainda dentro da faixa do estado de atenção. "Hoje o vento tem uma tendência vento de fraco a moderado, isso facilita o aumento da umidade, mas, ainda assim, pela caraterística do inverno, tem essa massa de ar seco pairando na região Centro-Oeste", ressalta a meteorologista Andrea Ramos.

Com a baixa nebulosidade, não há sinal de chuva pelos próximos dias. "No inverno, a gente tem a estiagem quando diminui o volume de chuva", frisou Andrea. Para o mês, é esperado um volume pequeno, de 6,3mm. Contudo, mesmo já na metade do período, nenhuma gota caiu sobre a capital federal.