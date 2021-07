Duas crianças são salvas de galpão em chamas na Asa Norte

CB Correio Braziliense

A porta do quarto resistiu ao fogo e as crianças conseguiram se salvar - (crédito: Divulgação/Bombeiros)

Na madrugada desta quarta-feira (14/7) duas crianças foram salvas de um incêndio pelo Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O fogo começou por volta de 1h, dentro de um galpão usado pela família como casa, no Aeródromo de Brasília, na Asa Norte, perto do depósito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Ao receberem o chamado, quatro viaturas com 18 militares foram até o local. Chegando lá, se depararam com o dono do galpão tentando conter as chamas com uma mangueira. Então, a equipe se dividiu: parte dos bombeiros tentava apagar o fogo; outra parte entrou no galpão em chamas em busca de pessoas.

Lá dentro, em um dos quartos, eles encontraram as duas crianças pequenas. A porta do cômodo foi parcialmente queimada, mas conseguiu conter as chamas e o calor, o que as protegeu. Os primeiros socorros foram prestados ainda no Aeródromo. Apesar do incidente, as crianças não se feriram e foram entregues aos parentes.

Já o pai delas teve queimaduras de 2º grau nas mãos e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Mesmo com os ferimentos, ele estava orientado e estável.

O fogo destruiu móveis, como um sofá e estante, além de brinquedos, utensílios de cozinha e equipamentos elétricos. A estrutura, como as paredes e o teto, ficou chamuscada. Depois do rescaldo, agora, a perícia da corporação vai apurar as causas do incêndio.

Essa não foi a primeira vez que uma das crianças, a de 2 anos, esteve envolvida em incidentes do tipo. Em maio do ano passado, o pequeno se afogou na piscina de uma casa no Lago Sul quando tinha apenas 1 anos e 9 meses e também foi resgatado pelos bombeiros. Na época, a criança foi reanimada pelos militares.