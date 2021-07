JM Jéssica Moura

Os profissionais selecionados deverão lidar com pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 - (crédito: Material cedido ao Correio)

A secretaria de Saúde publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (14/7) o edital de processo seletivo simplificado emergencial para contratar profissionais que vão reforçar o quadro da pasta tendo em vista a situação de calamidade pública causada pela pandemia de covid-19.

As 215 vagas serão para cadastro reserva e se destinam às especialidades de assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, além de técnicos para o cargo de motorista de veículos de urgência e emergência, e ainda auxiliares de saúde (padioleiro).

Os contratos são temporários e valem por um ano, mas podem ser prorrogados pelo mesmo período. Os aprovados serão chamados de acordo com a demanda da secretaria para atender, direta ou indiretamente, pacientes com suspeita ou infecção confirmada pelo coronavírus.

Por isso, pessoas que integram o grupo de risco para a doença, como diabéticos, doentes renais-crônicos, ou que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), como enfisema, asma, tuberculose, ou ainda doenças cardíacas, por exemplo, não podem se inscrever, a menos que já tenham sido completamente vacinadas contra a covid-19. O mesmo vale para grávidas ou mulheres que amamentam crianças até um ano, e também obesos.

As inscrições ficam abertas por apenas quatro dias: de 15 a 19 de julho. Os interessados devem acessar o site do Instituto Aocp e preencher o formulário eletrônico com currículo, diploma e documentos originais que comprovem títulos e experiência profissional, que contam pontos na classificação.

Haverá reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência. A previsão para a divulgação do resultado preliminar da seleção é 27 de julho. Já o resultado final deve ser publicado em 5 de agosto.

Para todos os cargos, a jornada de trabalho é de 40h semanais. Para os especialistas, o salário é de R$ 6.110; a remuneração para motoristas é de R$ 2.892,50 e para padioleiro, R$ 2.830,75.