GDF suspende contrato com empresa que faria reforma no Parque da Cidade

CM Cibele Moreira

O contrato de reforma ficará suspenso por um período de 90 dias - (crédito: Reprodução/Google)

A reforma dos espaços poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek terá um atraso no prazo de conclusão devido à suspensão do contrato com a empresa responsável pelas melhorias. O extrato do primeiro termo de suspensão do contrato foi publicado nesta quarta-feira (14/7), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

De acordo com o termo firmado amigavelmente entre a Secretaria de Obras e Infraestrutura e a empresa vencedora do certame, a suspensão está fundamentada tendo em vista a necessidade da elaboração de um projeto de instalações hidráulicas, necessário à execução da reforma dos banheiros. O termo ainda prevê a reprogramação da obra e uma celebração de termo de aditivo financeiro.

Dessa forma, foram suspensos os prazos do contrato para a reforma dos espaços poliesportivos do Parque da Cidade pelo período de 90 dias corridos, contados de 10 de maio a 9 de agosto. A suspensão poderá perder efeito a qualquer momento e o eventual ônus decorrente ao Termo de Suspensão entrará no Termo Aditivo Financeiro. Portanto, está vedada a execução de serviços sem cobertura contratual.

As ações de reforma no Parque da Cidade contemplam as cinco quadras de tênis e 20 quadras poliesportivas, próximas ao Estacionamento 6, além das duas quadras de Beach Tênis, próximas ao Estacionamento 12. O projeto ainda inclui a recuperação do vestiário da piscina de ondas. Os principais trabalhos incluem adequação de acessibilidade, pintura, substituição de alambrados, pisos e iluminação. Foi investido R$ 1 milhão para a recuperação desses espaços.