Fracassa pregão para compra de reanimadores pulmonares pela Saúde

JM Jéssica Moura

Saúde quer adquirir mais de 1.300 respiradores - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

A licitação de compra de 2.172 reanimadores pulmonares pela secretaria de Saúde fracassou. O resultado do pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (14/7). A intenção da SES-DF é adquirir 1.378 reanimadores pulmonares adultos, 547 pediátricos e 247 neonatais.

De acordo com a pasta, "nenhuma das dez empresas participantes concordou em negociar os valores ofertados dentro dos parâmetros estabelecidos pela administração, além do não atendimento às especificações exigidas nos equipamentos".

Os reanimadores pulmonares são equipamentos médicos usados na ventilação artificial dos pacientes. Esse produto pode ser utilizado tanto em situações de emergência, para a prestação de primeiros-socorros, por exemplo, quanto em salas de emergência, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e na recuperação de pacientes que passaram por anestesia.

O equipamento ajuda na ventilação artificial dos pacientes em situações como parada respiratória, infarto e afogamento ao fornecer ar comprimido.