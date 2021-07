Grupo que usava bebê de colo para praticar crimes é preso pela PMDF

CB Correio Braziliense

Uma porção de droga também foi encontrada na bolsa de uma das detidas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um grupo, composto por três mulheres e um homem, que usava um bebê para praticar crimes no Distrito Federal, foi preso na noite desta terça-feira (13/7). A Polícia Militar do DF (PMDF) apreendeu, com os criminosos, um carro furtado e drogas.

Na ação, policiais militares do Grupamento Tático Operacional (GTOP 44) fizeram acompanhamento do veículo suspeito até a BR-070 e conseguiram recuperar R$ 10 mil em produtos roubados de um supermercado da Asa Norte.

De acordo com a PMDF, com um bebê de colo, o grupo utilizou um imã para desativar o alarme dos produtos e conseguiu furtar roupas, brinquedos e bebidas, dentre outros objetos. Uma porção de droga também foi encontrada na bolsa de uma das detidas.

O representante do supermercado compareceu à central de flagrantes de Taguatinga, na 12ª Delegacia de Polícia, e disponibilizou as imagens das câmeras internas que mostram a ação. O proprietário do carro furtado também foi à delegacia, onde confirmou o furto do veículo, no dia 3 de julho, no Guará. O suspeito detido relatou ter adquirido o carro por cerca de R$ 8 mil e, por isso, responderá pelo crime de receptação.