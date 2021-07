CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

Nesta quarta-feira (14/7), o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou no Diário Oficial do DF o aviso de consulta e audiência pública para o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) de concessão de loterias e jogos estaduais no âmbito do Distrito Federal.

A minuta do contrato de concessão tem previsão de duração de 20 anos e um valor estimado em R$ 721,9 milhões. Com o projeto, o GDF prevê que a atividade funcionará como meio para retomar a economia, aumentando recursos para o Distrito Federal sem precisar tributar a população. As contribuições podem ser feitas entre 14 de julho e 13 de agosto de 2021.

Segundo o secretário de Projetos Especiais, Roberto Andrade, a implantação da Loteria e Jogos no Distrito Federal trará ao GDF a arrecadação que irá beneficiar áreas sociais, culturais, também segurança, educação e saúde, sem onerar o contribuinte. E, consequentemente, fruto da realização deste projeto, novos investimentos acontecerão em Brasília.



No site da Secretaria de Projetos Especiais, os interessados podem obter informações de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica; a avaliação econômico-financeira; e as minutas de edital e contrato. Os documentos podem ser entregues de três formas. Pelo e-mail loterias.jogos@buriti.df.gov.br, na própria Sepe (sala P50 do Palácio do Buriti – Zona Cívico-Administrativa), ou na audiência pública a ser realizada de forma virtual em 5 de agosto, entre 10h e 12h no site da secretaria.