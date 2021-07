GDF contrata empresa para recuperar passarela de pedestre do Conic

CB Correio Braziliense

O valor previsto para a execução dos trabalhos é de R$ 362.162,17 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) firmou contrato com a a empresa Abtec Engenharia LTDA para a obra de recuperação estrutural da passarela de pedestre do Conic, localizada no Setor de Diversões Sul (SDS). O extrato do contrato foi publicado nesta quarta-feira (14/7), no Diário Oficial do Distrito Federal.

De acordo com a publicação no DODF, o contrato assinado em 1 de julho entre as partes tem vigência de 150 dias corridos. O valor previsto para a execução dos trabalhos é de R$ 362.162,17.

Construção de escola

A Novacap também firmou contrato com uma empresa especializada de engenharia para a construção de uma escola em Samambaia. O contrato com a G.C.E S/A, assinado em 8 de julho, tem vigência de 450 dias corridos para a execução da obra.

A Escola Classe 425, será erguida no setor sul, QS 425, área especial 2 de Samambaia. O valor investido foi de R$ 9.600.150,98. O espaço atenderá alunos do ensino fundamental que residem naquela região.