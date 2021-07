Capital S/A

SS Samanta Sallum

Flô de Brasília



Mariana Oliveira, 32 anos, seguiu o perfil empreendedor da mãe, a empresária Flávia Oliveira, à frente da Zinc Complements. Cursou design gráfico na UnB e estudou arte em Nova Iorque. Há seis anos, abriu a Flô, do desejo de unir a beleza natural das flores com um design diferente. A floricultura faz sucesso entre os brasilienses pelos arranjos modernos e irreverentes, que fogem da estética tradicional. E agora está de mudança da 309 Norte para um espaço mais amplo na 315 Sul. “Nossa nova loja representa a marca: aconchegante, bem iluminada e simples”, conta Mariana, empolgada com o novo spot, que tem projeto arquitetônico de Guilherme Mahana.

Orquídea gigante

Entre as novidades da loja, estão a coleção de vasos de barro e os cestos indígenas. “Fizemos uma curadoria muito especial, com peças exclusivas e plantas bem diferentes, como a orquídea Phaleanopsis majoris, uma orquídea gigante”, explica a empresária brasiliense.

Produtores locais

A Flô opta sempre por buquês sazonais, em parceria com produtores locais, trabalhando sob encomenda e garantindo flores frescas direto da terra para o vaso. “Queremos que as pessoas valorizem mais os artesãos locais e a cultura brasileira.”

Regadas com música

A inauguração oficial será em 22 de julho, quinta-feira, às 18h, e contará com o duo piano e voz de Mavi Dutra e Filipe Togawa —brasilienses que transitam pelo repertório popular brasileiro e pelo jazz. E para os aniversariantes do mês foram criados arranjos inspirados em cada signo.

Empresas serão premiadas pela ABAD

Empresas do setor atacadista do DF e Região Centro-Oeste serão premiadas pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD). O evento será no início de agosto e faz parte das comemorações do aniversário de quatro décadas da entidade. Vai reunir todos os líderes do setor.

Grupo Dia a Dia

A ABAD realizou uma pesquisa com varejistas independentes em todo o país, com o objetivo de identificar as empresas que se destacaram pelo atendimento e serviços prestados aos clientes. O Grupo Dia a Dia e a JC Distribuição e Logística, que atuam no Centro-Oeste, serão homenageados.

Crescimento do setor

O Ranking ABAD/Nielsen analisa os resultados e a atuação dos agentes de distribuição presentes em todo o território brasileiro. De acordo com o levantamento, divulgado em maio, o Distrito Federal se destacou com a atuação dos atacados e obteve o crescimento de 12,5% em 2020. Com isso, foi alcançado um faturamento total de R$ 6,5 bi no ano.

Top 10

O Grupo Dia a Dia foi considerado líder absoluto na região, conquistando a primeira colocação no Top 10 do setor no Centro-Oeste.

Conquista nacional

“Nós, que representamos todo o comércio atacadista de Brasília, estamos felizes com a conquista dos nossos empresários pelo trabalho de excelência que realizam na nossa região junto dos demais empreendimentos locais”, comentou Lysipo Gomide, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF).

W3 na brasa

Da série o que a W3 Sul tem de bom, damos mais uma dica. Esta é assinada pelo chef Tonico Lichtsztejn, referência em comida de bar e pela brasa. Ele acaba de abrir uma versão pocket do seu SuperquadraBar na galeria Infinu, na 506 Sul. “Estamos em fase de aquecimento. Começamos com 3 opções de carnes com acompanhamento. Mas em breve teremos mais”, contou. Tonico já é sucesso na 404 Norte com seu variado cardápio de cortes na versão prato de sanduíches. Agora, na W3 Sul, virou mais uma opção de happy hour na região com as fatias de maminha defumada acompanhadas de arroz com molho de tomate assado.