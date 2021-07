Adutora volta a se romper na EPTG

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Um vazamento de água de uma adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) tem causado problemas na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Na noite de segunda-feira, a tubulação se rompeu, o que provocou alagamentos na via, além da queda de um muro sobre um carro. Ninguém se feriu, e a água escoou naturalmente. No entanto, ontem, o cano abriu novamente.

Na tarde de terça-feira, a Caesb havia informado que efetuou os reparos e conteve o vazamento da adutora. A empresa acrescentou que o ponto onde ocorreu o incidente fica em uma "área crítica", devido à forte pressão da água, e que o incidente pode ter resultado da intensidade do trânsito na região. Funcionários da companhia voltaram ao local na manhã de ontem, para dar continuidade aos trabalhos. O conserto pode ter provocado interrupções pontuais no fornecimento de água na região de Taguatinga Centro.

A adutora fica na altura do viaduto Israel Pinheiro, na via marginal da EPTG, sentido Plano Piloto. O rompimento provocou danos no asfalto, que precisou de reparos. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) tiveram de controlar o trânsito no local e abrir uma faixa de rolamento na avenida arborizada, o que restringiu o tráfego e provocou longos engarrafamentos.