Eixo capital

Solenidade para transmitir cargos

Teve até transmissão oficial de cargos. O vice-governador Paco Britto (Avante) que estava no exercício do cargo de governador transferiu a função para o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB), em solenidade com direito a discurso. Prudente vai despachar no gabinete de Ibaneis Rocha no Palácio do Buriti até domingo, com agenda e assinatura de atos no Diário Oficial. Prudente vai visitar as administrações regionais do Itapoã, Paranoá, Sol Nascente e Taguatinga. Também vai vistoriar obras e almoçar no condomínio Entre Lagos.

Sem posição

Paco Britto estava ontem sem posição. Uma crise no ciático tirava a sua paz.



Mais espaço

Ao trocar o PSB pelo Cidadania, a senadora Leila Barros (DF) enfraquece possíveis pretensões de disputar o Buriti. Ela perde visibilidade. O Cidadania tem oito deputados federais. O PSB, 32. Quatro vezes mais tempo de televisão. Em compensação, ela ganha mais espaço no Senado. Como o PSB só tem um senador — ela mesma— não tem uma liderança e os cargos que a compõem. O Cidadania, por sua vez, tem dois senadores. Ao ganhar mais uma, abre-se as portas para uma liderança.



Petistas vão cobrar pagamento da terceira

parcela de reajuste dos servidores do GDF

Por unanimidade, a 3ª Turma Cível do TJDFT manteve sentença que absolveu o ex-governador Agnelo Queiroz (PT) em ação de improbidade que contestava a legalidade dos reajustes concedidos em sua gestão aos servidores públicos do DF. A decisão vai dar munição para os petistas. Eles já estavam com fôlego renovado com a anulação da condenação do ex-presidente Lula e agora poderão cobrar o pagamento da terceira parcela do reajuste do funcionalismo local, suspensa no governo Rollemberg. Agnelo concedeu dois reajustes anuais dos três aprovados por lei, de sua iniciativa, que passou pela Câmara Legislativa. Mas o Ministério Público apontou na ação de improbidade que os gestores não apresentaram estudos sobre o impacto orçamentário dos reajuste concedidos a 32 categorias, com percentuais entre 3,5% a 22,2%. A Justiça apontou que não houve dolo e que Agnelo apenas quis prestigiar os servidores. Agora os petistas vão adotar como bandeira a concessão do aumento.



Dois governos

A nova secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, integrou os governos de Joaquim Roriz e de José Roberto Arruda. Neste, foi responsável pela educação integral.

Resistência

Com o PT e o Sindicato dos Professores, Hélvia Paranaguá deve enfrentar mais resistência que o antecessor, Leandro Cruz.

Convite a distância

Hélvia Paranaguá estava na fazenda da família no interior do Piauí na última terça-feira quando recebeu uma ligação do governador Ibaneis Rocha (MDB) e o convite para assumir a Secretaria de Educação.



Só papos

“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSol, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia”

Presidente Jair Bolsonaro



“É extremamente lamentável que, até diante de um problema de saúde pessoal, Bolsonaro consiga ser tão pequeno. Foi desumano diante da doença de Dilma e Lula, é desprezível quando trata politicamente a própria e a usa para atacar o PT”

Senador Humberto Costa (PT-PE)



À QUEIMA-ROUPA

Deputado Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF)

Como relator, o senhor fez o meio de campo na discussão do projeto de lei do Mandante. Quem ficou feliz e quem não gostou?

É importante reforçar que esse projeto vai possibilitar uma maior visibilidade dos pequenos clubes. Mas a gente tem que destacar também a questão das torcidas. A partir do momento que o projeto for sancionado, as torcidas poderão, em curto prazo de tempo, assistir jogos não mais em apenas uma emissora de televisão, mas, sim, na tevê fechada e em diversas plataformas. Muitos clubes gostariam de ter mais liberdade em relação às emissoras que detêm a exclusividade da transmissão. Foi um texto construído com muito diálogo e que vai beneficiar o futebol brasileiro como um todo.

O que muda com a nova lei?

É um projeto que traz a liberdade para os clubes e vai possibilitar uma maior concorrência entre as emissoras. A proposta respeita os contratos existentes, porém aqueles clubes que não têm contrato com emissoras, logo após a sanção poderão vender seus jogos, e assim ter a lucratividade esperada. É a possibilidade real do clube mandante poder vender seus jogos para qualquer tipo de plataforma, ou seja canal aberto ou fechado, streaming e com certeza arrecadar recursos bem maiores.

Para o torcedor, quais são os benefícios?

O projeto oferece ao torcedor a alternativa de poder acompanhar os jogos em diferentes tipos de plataformas, além das tevês aberta e fechada.

Há vantagens para os grandes clubes do futebol brasileiro, mas e os pequenos times?

Esse projeto chega para tentar equilibrar as vantagens para os clubes pequenos. Se citarmos como exemplo um jogo entre Cuiabá x Flamengo, onde o Cuiabá poderá vender o seu jogo, o clube vai conseguir uma renda que nunca imaginava ter ao longo desses campeonatos. Se ele estivesse dentro do pacote, apenas receberia uma participação do jogo. Com o projeto ele acaba sendo o ator principal. Isso vai acontecer todas as vezes que ele for o mandante e jogar com times fortes. Claro que os grandes times continuarão ganhando, mas os clubes pequenos são os maiores interessados.

Quando a gente pensa em futebol e pandemia, há o risco de contaminação. A Copa América trouxe novas cepas do coronavírus para o Brasil. Mesmo assim, valeu a pena receber a competição?

O país ainda está em alerta em relação à pandemia. Mas também temos que reconhecer que o ambiente pelo qual houve a liberação dos jogos foi um ambiente que seguiu todos os protocolos de segurança. Além do mais, a Copa América também ajudou a fomentar a economia do nosso país.