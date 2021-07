Termômetros chegam aos 7ºC no DF nesta quinta-feira (15/7)

JM Jéssica Moura

A quinta-feira (15/7) é mais um dia de muito frio no Distrito Federal. Durante a madrugada, as temperaturas caíram até os 7ºC, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Por isso, quem precisar sair de casa, é bom reforçar os casacos. Até às 8h, a sensação térmica é de 12ºC.

Isso porque ao longo do dia, não esquenta tanto: a máxima não passa dos 27ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Com pouca nebulosidade, as manhãs ficam mais frias, e no período da da tarde há uma ligeira elevação. A atmosfera perde rápido esse calor que absorve durante o dia e esfria", explica o meteorologista Heráclio Alves.

Nesse tempo de inverno, o céu de Brasília é um espetáculo à parte. E hoje não será diferente: o sol aparece entre poucas nuvens, e o dia será de céu claro. "E sem chuva. Tem uma massa de ar seco ainda atuando no Brasil-central, bem típico dessa época do ano", afirma Alves.

Com a baixa nebulosidade, a umidade relativa do ar se mantém baixa: as taxas oscilam de 90% a 30%, nível considerado estado de atenção. "Sem muita mudança em relação aos dias anteriores. Essa condição vem se mantendo no inverno.