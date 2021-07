Capital S/A

CB Correio Braziliense

“O maior dom que vai receber na vida é o de acreditar em si mesmo. Guarde-o com todas as suas forças, pois ele é a única coisa que será sempre realmente sua”

Tiffany l. Rowe

Comerciantes celebram o dia confiantes na vacina

O Dia do Comerciante poderá ser celebrado hoje com uma boa notícia. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio do DF (Icec-DF) registrou alta pela terceira vez consecutiva em julho. O indicador atingiu a marca de 110,4 neste mês. O maior patamar em 1 ano. Antes disso, chegou a 96,7 em abril. Em comparação com julho de 2020, quando o índice batia os 69,8, o aumento foi de 58,1%. Atualmente, o Icec-DF encontra-se na zona de satisfação. Segundo o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, a percepção de melhoria entre os empresários se dá com o avanço da vacinação no DF, as medidas do pacote econômico lançado pelo GDF, o Pró-Economia, e a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio. “As condições estão cada vez mais favoráveis e nossa expectativa é que o segundo semestre seja de retomada da economia”, avalia.

Pronampe

Os dados são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que registrou crescimento pela segunda vez consecutiva do número nacional. O indicador seguiu ascendendo em ritmo forte, chegou a 107,8 pontos e voltou para a zona de satisfação, o que não acontecia desde março deste ano. A terceira versão da linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) contribuiu para a melhora da percepção dos comerciantes neste mês. A Caixa Econômica Federal está em intenso trabalho de divulgação junto dos empresários do benefício.

Reunião com Queiroga

Representantes do setor produtivo estiveram em audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os presidentes da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, representando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), deputado Luiz Carlos Mota (PL-SP), reforçaram a necessidade da rápida vacinação dos trabalhadores do setor. Esses profissionais, durante toda a pandemia, estiveram à frente de serviços essenciais em supermercados, padarias, postos de gasolina, farmácias, entre outros. “A vacinação tem avançado por todo o país, em muitos estados por faixas etárias, mas, ainda assim, entendemos a necessidade de vacinar os trabalhadores de atividades ligadas ao setor terciário prioritariamente, porque continuam se expondo ao risco para atender a população”, afirmou Freire.

Risco do transporte público

A reunião presencial reforçou um pedido feito em março deste ano, quando o presidente da CNC, José Roberto Tadros, encaminhou ofícios ao presidente da República e ao Ministério da Saúde solicitando que esses trabalhadores fossem incluídos no grupo prioritário. Nos ofícios, a CNC e a CNTC ressaltaram os riscos que eles correm, mesmo que seguindo todos os protocolos sanitários, pois se expõem também no transporte público. No país são cerca de 25 milhões de empregados no setor e no DF, 130 mil.

Apoio federal

Os presidentes das entidades também estiveram em audiência com a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), para buscar apoio para a imunização dos comerciantes e comerciários.

Joias para enlaçar o amor

A design de joias Isabella Nasser, 37, teve filhas gêmeas há um ano e, mesmo com a correria de amamentar, cuidar e administrar uma casa, não deixou de lado sua paixão: o trabalho. Há 13 anos no mercado, ela é referência em peças para casamento, especialmente alianças, e se consolidou como a queridinha entre as noivas da capital. Agora, com a retomada gradual dos eventos na capital, Isabella vai lançar uma nova coleção para noivas. A designer também criará peças para complementar a aliança, como aparadores, anéis solitários e joias para serem usadas pelo casal. Além disso, amuletos de fé e proteção também estão inspirando a artista, que tem formação em ourivesaria e conclui pós-graduação, em design de joias pelo Instituto Europeo di Design, em Milão. Outro projeto é fortalecer ainda mais o comércio on-line. Mesmo antes da pandemia, Isabella já vendia joias para o Brasil inteiro via e-commerce. Pelo site, é possível escolher cada detalhe da joia, fazer a compra e receber de forma segura.