O Hvep gratuitamente consultas, cirurgias e exames gratuitos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na segunda-feira (19/7), o Hospital Veterinário Público (Hvep) vai dar início ao processo de migração do atendimento presencial para o agendamento eletrônico. Em um primeiro momento, a medida servirá para reduzir as filas na unidade de saúde, mas também vai proporcionar mais conforto a tutores e animais.

Durante esse processo de transição do presencial para o on-line, as vagas vão ser distribuídas de forma híbrida. O Hvep disponibilizará uma recepcionista para orientações sobre o sistema tais como: forma de cadastramento, confirmação do agendamento, pedido de cancelamento, entre outros. Além disso, nas mídias sociais do Instituto Brasília Ambiental, constarão informações sobre o assunto.

De acordo com o secretário-geral do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Thúlio Moraes, responsável pelo espaço, o foco é o bem-estar. “O bom atendimento aos pets é marca registrada da unidade. Longas filas, bancos improvisados e madrugada em claro para conseguir atendimento no Hvep são coisas que deixaremos para trás”, prevê.

O secretário diz que, com o novo modelo de agendamento, ainda em caráter experimental, a contribuição da população será fundamental para melhorar o serviço. “Vamos iniciar a experiência piloto e, certamente, faremos os ajustes ao longo do processo. É mais organização, comodidade e economia de tempo para o tutor que precisa se deslocar até o Hvep”, destaca Moraes.

Para o agendamento eletrônico, o tutor deve, inicialmente, fazer o cadastro na Ouvidoria do Distrito Federal. Quem tiver acesso pode passar direto para o segundo passo: acessar o site, clicar no ícone do Brasília Ambiental, escolher entre as opções clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia, verificar data e horário disponível e selecionar. Orientações também poderão ser feitas pelo WhatsApp (61) 99687-8007.

No primeiro semestre deste ano, o Hvep realizou 81.879 atendimentos, dos quais foram 9.427 consultas, 1.332 cirurgias, 23.708 administrações de medicamentos, 35.535 exames laboratoriais e 11.877 exames de imagem. A unidade oferece gratuitamente consultas, cirurgias, exames e administrações de medicamentos aos pets do DF.