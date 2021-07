CB Correio Braziliense

CURSOS

Estética

Para cirurgiões-dentistas e médicos que buscam se especializar na área, o Centro Universitário Iesb abriu vagas para pós-graduação em Harmonização Funcional e Estética Orofacial. O curso tem aulas na modalidade híbrida, presencialmente e a distância, com carga horária de 510 horas-aula e 20 meses de duração. Informações: www.iesb.br ou 3340-3747.

Idiomas on-line

Com experiência internacional em inglês, francês e espanhol, o professor Otávio Vieira oferece aulas pela internet para adultos, adolescentes e pessoas da terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$60 a hora-aula. WhatsApp: 61 996-467-234.

Oratória

A Visão Consultoria e Treinamentos DF apresenta o curso Oratória — A arte de falar bem, no Centro Cultural Missionário, na 905 Norte. As aulas serão ministradas pela professora de educação profissional Judith da Paixão Vieira, das 9h às 13h e de maneira híbrida: com 12 horas presenciais e quatro pela internet. As atividades ocorrem em 31 de julho, 7 e 14 de agosto. O investimento é de R$ 313,50, e as inscrições são pelo link: encurtador.com.br/oRY34. Informações: 61 981-244-238 ou atendimento@visãoconsultoriadf.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro, a instituição disponibilizará ao menos 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa das opções com vagas abertas e outras informações pelo site: campus.unidas.org.br. Contatos pelo telefone 11 974-195-753 e e-mail campus@unidas.org.br.

Técnico

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. Há opções nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 999-938-117.

OUTROS

Artes visuais

O Projeto Baleia prorrogou a exposição Mulheres nas Artes Visuais do Distrito Federal e Entorno. Agora, as visitações presenciais vão até 10 de agosto. De terça-feira a domingo, das 11h às 21h, a população poderá conferir as obras na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul. Para evitar aglomeração, são permitidas só duas pessoas por vez no espaço. Não é necessário agendamento. Informações: instagram.com/baleiadf.

Campanha do agasalho

A Brasal Incorporações lançou a campanha do agasalho Você doa, a gente doa mais um. Até amanhã, colaboradores e clientes podem contribuir com peças em bom estado de conservação. A cada item recebido, a empresa doará uma peça nova. As contribuições irão para uma entidade — a ser definida — e podem ser deixadas no Salão de Vendas do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Espaço Brasal no Noroeste ou em uma das obras da incorporadora no bairro.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão promovem aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades e gratuitamente. Os encontros ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras, no Grande Colorado, das 8h30 às 10h, e no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; bem como no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Informações e inscrições: 61 981-735-553.

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar os trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 993-723-876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; sábados, das 9h às 13h.

Jornada de Educação 2021

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec) promoverá, de 9 a 12 de agosto, a Jornada de educação Anec 2021 — Narrativas e conexões pedagógicas da educação católica. A programação inclui debates de novas práticas e metodologias, considerando a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a formação continuada de professores. Informações: anec.org.br/eventos/jornada-de-educacao-da-anec-2021.

Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar sobre a produção do cinema português da última década, que tem ganhado projeção internacional. A entrada é gratuita, e o espaço se adaptou às medidas de segurança sanitária. Ingressos e normas de visitação estão disponíveis pelo site: bb.com.br/cultura. Informações: 3108-7600 ou ccbbdf@bb.com.br.

Shantala

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) oferece aula de shantala — massagem para bebês —, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina carinho, aplicação de óleo e alongamento suave do corpo do bebê. Essa é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) oferecidas na rede pública. Interessados em participar podem enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (61 994-480-691) e aguardar contato da equipe. O número não recebe chamadas, só mensagens. Informações: encurtador.com.br/nvS29.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.