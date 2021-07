Membro do Comando Vermelho é preso

JM Jéssica Moura PM Pedro Marra

Um integrante do Comando Vermelho — facção criminosa originária do Rio de Janeiro — foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tráfico de drogas. Outras quatro pessoas também foram detidas. Segundo o delegado-chefe da 5ª Delegacia de Polícia (Centro de Brasília), Gleyson Mascarenhas, o grupo agia em diversas regiões do DF. O suspeito vendia entorpecentes na Feira dos Importados do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Guará 1, Guará 2 e no Riacho Fundo 1. Os criminosos foram detidos durante a Operação Sem Comando.

A 5ª DP cumpriu sete mandados de busca e apreensão na Candangolândia, no Riacho Fundo 1, em Samambaia, na Colônia Agrícola Samambaia e na Cidade Estrutural. “Ele era foragido da Justiça. Tinha um mandado de prisão preventiva pela prática de crime de roubo com restrição de liberdade, deste ano, no Riacho Fundo 1. Além de poder de comando em relação aos outros membros do grupo, ele tinha bons contatos para trazer drogas de outros estados”, destaca o delegado Gleyson Mascarenhas.

Ao longo de três meses de investigações, agentes da 5ª DP apuraram que as drogas, como maconha e cocaína, eram negociados com os compradores, principalmente, por meio das redes sociais e aplicativos de mensagem.

CV na capital

Em 22 de abril, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por roubo na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, em frente ao buraco do Tatu. Ele foi considerado suspeito de ter envolvimento com o Comando Vermelho. Os militares constataram que o autor tinha diversas passagens pela polícia.

Em outro caso, um integrante da facção criminosa carioca, Wanderson da Silva Santos, 22 anos, — considerado de alta periculosidade—, planejou, coordenou e orientou a fuga de 17 detentos do Centro de Detenção Provisória I (CDP I) do Complexo Penitenciário da Papuda, em 14 de outubro de 2020. Ele tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. As forças de segurança do Distrito Federal recapturaram 16 detentos. Dois meses depois, localizaram Wanderson em Caldas Novas (GO), em 1º de fevereiro de 2021. Segundo a corporação, ele mantinha uma vida de luxo no município goiano, com jet-ski em clubes aquáticos famosos da cidade.

Em 24 de junho de 2019, a Penitenciária Federal em Brasília recebeu a transferência de 30 integrantes do Comando Vermelho, 20 foram encaminhados a outras unidades do sistema de segurança máxima do país e 10 ficaram no DF. Mudança de penitenciárias ocorreu após um plano de fuga ser descoberto no Complexo de Americano, em Santa Izabel do Pará.

A fuga estava prevista para 22 de junho de 2019, e os presos tinham feito um túnel de oito metros de profundidade e 40 metros de comprimento, segundo o governo paraense. Quatrocentos detentos estavam envolvidos.