500kg de maconha apreendida

Um carregamento com meia tonelada de maconha que vinha do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal foi apreendido, na última quinta-feira, por agentes da Polícia Civil do DF (PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação conjunta denominada Green Line (linha verde) foi deflagrada em um ponto localizado próximo a cidade de Anápolis (GO). Agentes interceptaram dois veículos e prenderam, em flagrante, os motoristas por envolvimento com tráfico de drogas. A PCDF estima que a venda das drogas na capital geraria um lucro de R$ 1 milhão aos criminosos.

A ação dos suspeitos estava sendo monitorada por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Setor P Norte-Ceilândia). Após investigações, foi identificado a chegada de um carregamento de drogas no Distrito Federal. Com essa informação, equipes das duas corporações atuaram um cerco para evitar a entrada do entorpecente na capital. Além da maconha, foram apreendidos seis quilos de haxixe (droga derivada da cannabis, mais forte que a planta originária), e também os veículos utilizados pelos homens.

Delegado-chefe adjunto da 19ªDP, Thiago Peralva destacou que um dos veículos interceptados estava sendo utilizado para carregar a droga, e o outro servia como auxílio no transporte. “Com a finalidade de avisar possíveis bloqueios policiais”, detalhou Thiago. Os dois envolvidos, 25 e 28 anos, responderão pelos crimes de associação para fins de tráfico e tráfico de drogas, podendo ter aumento na pena por se tratar de atividade interestadual. Ambos foram encaminhados para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardam audiência de custódia.

Um outro suspeito, apontado como o receptor dos entorpecentes, também foi identificado durante as investigações. Os policiais localizaram o indivíduo que conseguiu fugir, abandonando o carro em Santa Maria. As diligências seguem para encontrar o terceiro envolvido.