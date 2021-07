Ocupação responsável e colaborativa

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Criativo, inovador e sustentável. Assim é o espaço Infinu Comunidade Criativa, empreendimento múltiplo e colaborativo localizado no coração de Brasília. Inaugurado em 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, mas idealizado em 2017 por Miguel Galvão — em meio às discussões em torno da revitalização da W3 Sul —, o complexo na 506 Sul reúne, em um só lugar, lojas para lá de charmosas, oferece opções de gastronomia, moda e design, além de espaços de coworking e música.

São mais de 70 marcas que ocupam os três andares dos mais de 400 m² do empreendimento. Há, ainda, uma área externa, entre os blocos A e B, com entrada para a W2, onde é possível ocupar uma das mesas disponíveis para trabalhar, usando o wi-fi disponibilizado gratuitamente pelo Infinu; saborear os pratos oferecidos pelos parceiros gastronômicos; ou acompanhar os eventos culturais que rotineiramente acontecem no local.

Personagem conhecido na cidade pelo projeto PicniK, Miguel Galvão conta, em três perguntas, um pouco mais sobre a iniciativa. Confira:

Com qual missão surge o Infinu?

Contribuir com o desenvolvimento de comunidade criativa e empreendedora embasada nos princípios da nova economia: colaborativa, cooperativa, compartilhada, socioambientalmente responsável.

E como nasceu a ideia?

Surgiu em 2017, ao sentir as reverberações de outro projeto do qual faço frente, o PicniK. Percebemos a necessidade de desenvolver uma nova plataforma, na qual o contato com o público acontecesse mais regularmente, não apenas quatro vezes ao ano (periodicidade do evento), para que tivéssemos oportunidade de desenvolver dia a dia a cultura e os princípios que norteiam nosso trabalho, plantando sementes mais prósperas de um futuro equilibrado e saudável. Se, há nove anos, quando o PicniK nasceu, o desafio era despertar cumplicidade da população e levar, de maneira autossuficiente, atividades criativas e produtivas para os espaços públicos — até então, notoriamente subutilizados —, entendemos que, no momento, o movimento oportuno é usar essas atividades para dinamizar a ocupação dos vazios urbanos de Brasília. É como o que acontece em regiões importantes, onde a vacância chega a 40% das áreas disponíveis, como no caso do Setor Comercial Sul, do Setor de Diversões Sul e da W3.

Qual a maior motivação para ocupar um espaço na tradicional W3 Sul?

Escolhemos a via porque ela se aproxima mais da estética com que estamos acostumados a lidar e por enxergar nela uma menor resistência do público, sobretudo familiar. Claro, toda essa ideia de revitalizar a W3 no horizonte ajudou também. Achamos o movimento muito inteligente por focar esforços em uma estrutura já instalada e muito bem localizada, porém, visivelmente subutilizada. No entanto, entendemos que é importante fazer isso por meio negócios ou iniciativas que tenham DNA vinculados à nova economia e que respirem inovação, criatividade. É o caso de nossa comunidade e de outros negócios que torcemos para que venham para a avenida também.



Serviço

Infinu Comunidade Criativa

Endereço: 506 Sul, Bloco A

Estrutura: oito lojas, uma mercearia com 20 produtores locais, um loja colaborativa com 30 marcas diferentes, estúdio de tatuagem compartilhado por quatro tatuadoras mulheres, dois salões de beleza e quatro escritórios

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 22h