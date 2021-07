Incentivo à arte e ao desenvolvimento

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A arte, nas mais diversas manifestações, provou ser companheira fiel durante a crise sanitária da covid-19. Seja na melodia da música, nos traços do desenho ou na beleza da poesia, ela se tornou refúgio para uma população isolada dentro de casa. A fim de engajar a comunidade, as famílias e os estudantes em torno dessas atividades, o Polo de Altas Habilidades e Superdotação do Recanto das Emas desenvolveu um concurso criativo.

Na categoria de texto, participaram estudantes a partir do 6º ano de qualquer unidade de ensino da região administrativa. A inscrição de desenhos valia para todos os alunos dos ensinos regular, especial e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O resultado saiu na quinta-feira, no canal oficial do YouTube da Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Recanto das Emas, durante uma transmissão em formato de talk show.

O primeiro colocado da categoria desenho — com tema Meu clima, minha terra inabitável, meu papel e meu desenho — foi o estudante Jonatas Soares, 17 anos, do Centro de Ensino Médio (CEM) 804. Desde que soube do concurso, ele se empenhou no projeto e, ao acompanhar a transmissão ao vivo, não conteve a ansiedade. “Mesmo sabendo que poderia haver pessoas melhores, eu me esforcei. Ser contemplado com o primeiro lugar foi uma conquista. Isso me incentivou a seguir a carreira da arte”, relata. “No momento do último anúncio, fiquei muito nervoso, porque queria muito o prêmio. Estou muito contente por recebê-lo.”

O objetivo da iniciativa, segundo a professora de altas habilidades Flávia Santos Espíndula, foi encontrar novos talentos para a unidade educacional que recebe superdotados. “Resolvemos fazer a premiação para incentivar os alunos a participar. Todo o projeto contou com a atuação deles, e aproveitamos para divulgar o trabalho que realizamos no polo. O programa (talk show) foi dividido em quatro blocos. Em cada um deles, houve exibição de uma propaganda feita pelos alunos do polo, que explicaram a experiência de estudar na unidade”, pontua.

Atualmente, o polo atende cerca de 100 estudantes, que passar por um processo seletivo. “É bem específico. Antes de levar para as altas habilidades, recebemos indicações dos professores, da família ou dos próprios alunos que se considerem dentro do perfil. Nossas aulas são no contraturno da escola, e buscamos um olhar diferenciado ao estudante, o que dificilmente seria possível no ensino regular, devido às outras demandas”, observa Flávia.

Orgulho

Um dos educadores que indicou alunos para o concurso foi Edmar de Oliveira, professor de artes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 602, no Recanto das Emas. “Essa interação entre os estudantes e a possibilidade de mapear os que podem fazer parte das salas de altas habilidades é muito importante. Sou docente de dois dos premiados: dei aula para o Jonatas Soares, que mudou de escola, e da Amanda, que ganhou em segundo lugar no prêmio de desenho”, conta.

Edmar não nega o orgulho que sentiu dos estudantes que receberam as homenagens: “Foi uma alegria imensa. A escola inteira está em festa. Eles são superartistas e, para mim, como professor, isso é uma forma de reforçar o quão importante investir nesses talentos. Esses alunos têm características muito diferenciadas em relação à produção audiovisual, e isso demonstra como o ensino da arte é importante”, reforça Edmar.

A família de Amanda Ferreira da Silva, 14, estudante do 9° ano do CEF 602, recebeu a notícia do prêmio de segundo lugar com emoção. “Soube do concurso pelo professor Edmar. Ele me perguntou se eu queria participar e fiquei interessada. É um tema novo. No começo, achei complicado, mas, rabiscando no papel, comecei a ter ideias. Até que consegui fazer o desenho”, conta Amanda. “Penso em estudar arquitetura ou engenharia (na faculdade), porque gosto muito dos esboços de casas. Mas posso seguir em outra profissão que tenha desenho também. Desde pequena, sou apaixonada por desenhar. O caminho é deixar a arte entrar na nossa mente e fazer com que ela se expresse de alguma forma”, completa.

Talentos

Para a terceira colocada do concurso, Júlia Alves de Almeida, 17, e outros estudantes do CEM 804, o polo de altas habilidades tem sido importante para o autodesenvolvimento e aprimoramento. “Estou há cerca de cinco anos lá, e tem havido uma aprendizagem muito grande. Temos trabalhos livres ou participamos das atividades que o professor oferece. Os exercícios ajudam muito nossa criatividade. Também achei o tema do desenho muito importante, um assunto que tem de ser debatido. Enfrentamos diversos problemas na natureza, e precisamos conversar sobre isso”, alerta.

Outra aluna vencedora, mas na categoria de redação, foi Liz Cristina Ferreira, 14, estudante do 9º ano do CEF 113. Há cerca de quatro anos, ela frequenta o polo de altas habilidades e tem grande interesse pela linguagem. “Desde que entrei, a escola me incentivou com exercícios que me ajudaram a desenvolver e aumentaram a criatividade. O tema definido para a redação do concurso foi empatia em tempos de pandemia, algo importante e com muitas possibilidades de ser abordado”, opina a adolescente.

A mãe de Liz, Martha Gomes da Silva Ferreira, 32, conta que, desde criança, a filha apresentava afinidade com o português. “Aos dois anos, ela lia palavras simples e conseguia falar algumas mais complexas. No 3º ano do fundamental, ela foi indicada pela professora a um centro de altas habilidades. Ontem (quinta-feira), assistimos a premiação on-line e ficamos muito felizes com o resultado. Vejo isso como um incentivo a mais no ensino regular, principalmente da escola pública, que, geralmente, salvo nos locais com salas de altas habilidades, não consegue explorar tanto os talentos dos alunos. É uma forma de eles serem motivados a seguir os sonhos”, comenta a empreendedora.



Recompensas

Redação

Prêmios por categoria

» EJA — Celular

» Ensino médio — Tablet

» Altas habilidades — Tablet

» Ensino Fundamental — Mesa digitalizadora

Desenho

» Mesa digitalizadora, moldura para desenho vencedor e pen-drive aos três primeiros colocados