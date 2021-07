CB Correio Braziliense

Vibrar Brasília

GDF não autoriza evento

O Governo do Distrito Federal, na data de início do Complexo Gastronômico Vibrar, informou aos realizadores que o evento não estava autorizado para realização. Marcado para começar ontem, no Parque da Cidade, o complexo precisou adiar a inauguração. De acordo com o DF Legal, falta de alguns documentos importantes para a permissão do evento. Em nota, a pasta informou que interditou o local por ele não possuir licença eventual de funcionamento, uma vez que, devido aos decretos que regulamentam o combate à covid-19, esse tipo de evento está proibido. A expectativa de organizadores do evento é que o GDF autorize a realização durante este fim de semana. Em nota, publicada nas redes sociais, os responsáveis pelo complexo afirmam que seguem todas as regras para evitar a disseminação da covid-19 no local.



Arniqueira

Prazo para proposta até quinta

Vai até quinta-feira o prazo para que os moradores da Arniqueira entreguem a proposta de compra dos terrenos que ocupam na região administrativa. Contempladas pelo Edital 03/2021, cerca de 519 famílias podem regularizar as moradias por meio do programa de venda direta da Terracap. Os lotes estão localizados na URB 005, antigos conjuntos 5 e 6 da Arniqueira. Segundo a agência, para as famílias que optarem por comprar à vista, será concedido 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Para quem escolher o parcelamento, há instituições financeiras no DF que oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis originários de regularização fundiária. No edital, o valor final de venda dos terrenos unifamiliares varia entre R$ 32,5 mil (139 m²) e R$ 667 mil (2,4 mil m²). O edital completo pode ser acessado pelo site da Terracap.



Pitbull

Mulher e criança atacados

Moradores da Samambaia Sul relataram ataques de um cachorro pitbull na região, na noite de quinta-feira. O animal mordeu uma mulher, de 21 anos, enquanto ela passeava com seu cachorro da raça shih-tzu. O pitbull também atacou uma criança, de 11 anos, que foi mordida ao tentar proteger a sobrinha de 2 anos. O menino ficou ferido no braço direito e a jovem, nos dois braços. Ambos foram atendidos no Hospital Regional de Ceilândia. Segundo o relato da proprietária do pitbull, 26 anos, o animal tem 11 meses e fugiu quando a irmã foi ao portão receber um lanche. De acordo com ela, as duas saíram à procura do cachorro imediatamente e o capturaram logo depois. O pitbull foi encontrado na QR 321, e os moradores do local avisaram que o animal havia mordido algumas pessoas. De acordo com a proprietária, em depoimento à polícia, o pitbull estava sujo com sangue, e ela, ao saber das vítimas, foi até a casa das vítimas pedir desculpas.