Morador do DF recebe doses de vacina contra covid de fabricantes diferentes

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O aposentado Eurípedes Barbosa, 63 anos, recebeu duas doses de vacina contra a covid-19 de fabricantes diferentes. Ele tomou o imunizante da AstraZeneca em abril, e voltou ao posto drive-thru do Parque da Cidade, na manhã deste sábado (17/7), para completar o esquema vacinal. Foi quando recebeu, por engano, a D2 da CoronaVac.

No Parque, além das pessoas com carros, a equipe de servidores da saúde estavam vacinando algumas a pé. A fila tinha cerca de 10 pessoas, sendo uma delas, Eurípedes. Para ele, a desorganização do posto foi o motivador do erro. “Eu vim apra tomar a primeira dose aqui. A segunda dose estava prevista para hoje, aí entrei na fila e as pessoas estavam muito próximas. Ninguém organiza, só pedem para a gente sair da frente para o carro passar. É uma balbúrdia”, ressaltou.

O aposentado explica o ocorrido: “A mulher não conseguiu ler e fez outra ficha dizendo que esqueci de preencher, sendo que não fiz. Mas preenchi a outra, e aí quando fui ler no cartão, estava escrito que a dose era do Butantan, da CoronaVac. Eu reclamei. Foi quando pegaram os meus dados, e disseram que vão entrar em contato comigo para ver se precisa fazer a outra dose daqui um tempo e se essa ficaria como reforço. Não entraram em contato com nenhum infectologista, deveriam fazer isso. Afinal, o que eu faço agora?”, indaga.

A preocupação de Eurípedes vai além de seu caso. “Eu creio que não vai acontecer nada comigo, mas eu sou uma pessoa bem esclarecida. Imagina uma pessoa humilde, que não sabe ler? A pessoa vai tranquilamente embora”, diz.” Após a reclamação, a profissional da saúde fez anotações, tirou uma foto do cartão, pegou o endereço e telefone, e disse que precisa notificar a Secretaria de Saúde. Ela disse que vão me ligar para ver o que vai ser feito. Eu vou aguardar, tentar informação. Eu sei que estou vacinado, porque levei a agulhada, mas quero saber se estou imunizado mesmo”, pontua.

O Correio conversou com uma profissional de saúde no local, que optou em não se identificar. De acordo com ela, o caso de Eurípedes vai ser notificado e deverá ser monitorado nos próximos dois meses para ver se surge algum sintoma. “Cabe à secretaria definir o que será feito, se ele vai receber uma terceira dose ou não”, disse.

Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que não recebeu relatos sobre a vacinação com imunizante de marcas diferentes neste sábado (17/7). “É um erro de imunização e deve ser conduzido caso a caso. Não é recomendada a terceira dose, nesses casos”, ressaltou a pasta.