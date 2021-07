CB Correio Braziliense

CURSOS

Preparação para concursos

O IMP Concursos oferece uma série de aulas on-line e gratuitas dos mais variados temas para quem pretende participar dos concursos do Banco do Brasil e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Para assistir, basta acessar o link: bit.ly/canaldoimp.

Oficinas comunitárias

Estudantes de graduação da UnB podem ministrar atividades culturais de forma on-line durante a pandemia por meio do projeto Oficinas Comunitárias, que tem como objetivo a integração da comunidade acadêmica durante esse período. Moda, literatura, artesanato, teatro e fotografia são algumas das muitas opções temáticas que o edital oferece. Os discentes selecionados poderão receber auxílio mensal durante o período de execução da atividade. Interessados podem se inscrever de 19 de julho a 1º de agosto. Informações: docca.unb.

Seleção IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou edital unificado do Processo Seletivo 2021/2. São mais de 1,3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos nas modalidades subsequente (ou pós-médio), Proeja (ensino médio integrado à educação de jovens e adultos) e concomitante em regime de alternância (para estudantes do ensino médio da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). As inscrições também são gratuitas e on-line e ficam abertas até as 18h de sexta-feira, pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br.

Seminário Unidas

Entre 4 e 5 de agosto, ocorre o 12º Seminário Unidas. Nesta edição o tema é Economia Colaborativa na Saúde. As inscrições estão abertas, são gratuitas e ilimitadas para filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$ 249. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. Inscrição pelo link 12seminario.unidas.org.br/. Informações: seminario@unidas.org.br.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: (61) 99416-0404 ou pelo e-mail: textos.revisart@gmail.com.

Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: (61) 99687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

OUTROS

Exposição de arte

O Taguatinga Shopping recebe a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais, disponíveis gratuitamente para apreciação do público até 8 de agosto. Está disponível ainda um catálogo on-line da exposição, em que o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. O catálogo está disponível no site www.taguatingashopping.com.br.

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Informações no site encurtador.com.br/imrHP.

Exposição fotográfica

Diversos artistas lançaram suas perspectivas sobre a pandemia que tomou conta do mundo. Pensando nisso, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram 11 jovens com síndrome de Down para retratar a rotina de pessoas durante a pandemia. O resultado desse trabalho foi a exposição Pandemia- Olhar Plural, que chega ao DF Plaza Shopping. Além de ser exposta no térreo durante o horário de funcionamento do shopping, o público ainda poderá apreciar a coletânea na galeria virtual @dfplazashopping. A exposição, que ficará em cartaz até 15 de agosto, tem acesso liberado e é livre para todos os públicos.

Colônia de férias

A equipe Ludika Centro Físico e Criativo realizará, até 30 de julho, a segunda edição de sua colônia de férias. Para crianças de 5 a 12 anos. Entre as atividades disponíveis estão futsal, queimada, parkour, oficina de culinária, horta e atividades circenses, para estimular a criatividade e a mobilidade das crianças. Para se cadastrar e reservar vaga, acesse o site ludikabsb.com.br/colonia.

Atendimento odontológico

O Núcleo de Excelência e Pós-graduação em Odontologia da Escola de Saúde Unyleya — iOdonto está com vagas abertas para diversos procedimentos e tratamentos em pacientes voluntários. Os dentistas em especialização da Unyleya vão realizar intervenções como bichectomia, implante, extração de siso, cirurgia de gengiva entre outros. Os voluntários passarão por uma triagem na qual os profissionais avaliam qual procedimento é necessário. Para se inscrever, basta preencher o formulário https://forms.gle/vuDn3DjRYwquJ21x6 ou entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99254-9300.

Arena Time Brasil

Apoiadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Aliansce Sonae, administradora do Boulevard Shopping Brasília, promove diversas ações digitais e presenciais que incentivam a interação do público com o universo dos esportes. Nos corredores do mall, as ativações trazem interação entre os ambientes físico e digital: em cenários que fazem alusão à torcida brasileira, e com uma projeção da mascote Ginga fazendo as populares dancinhas do TikTok. Informações: boulevardbrasilia.com.br.

Imersão musical

Este mês, o Território Criativo apresenta novo curso virtual de capacitação voltado a músicos, musicistas e pessoas interessadas no tema — Imersão Musical com o músico e produtor musical Mr. Pingo. As inscrições estão abertas para residentes do Distrito Federal até quarta-feira, por meio da página do projeto (territoriocriativo.com.br). O curso ocorre de 26 a 30 de julho, das 19h às 21h. Informações no site.

Exposição virtual

O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e o Espaço Cultural Renato Russo promovem exposição virtual sobre a relação entre lagos de diferentes regiões. A mostra apresenta obras de Lúcio de Araújo e Claudia Washington, até 31 de julho. Os artistas tiveram como inspiração o Lago Artificial de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e o Lago Paranoá, em Brasília. Entre as obras que compõem a exposição, estão: Anunciación, Rádio Marangatu, e Vila C; o vídeo Travessia; as fotografias e textos de Outras palavras; e o gráfico Plano de Inundação da Capital. Os detalhes e materiais adicionais de cada obra poderão ser conferidos no Instagram @5lagos, no Facebook 5lagos.expovirtual, no canal do YouTube 5 Lagos e no site oficial do projeto 5lagos-expovirtual.transitos.org.