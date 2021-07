CB Correio Braziliense

A temporada é deles!

O frio até tentou roubar a cena, mas a beleza que os ipês conferem às margens das vias, aos canteiros diversos e às entrequadras nesta época de seca é imbatível. No clique do repórter fotográfico Ed Alves, eles compõem o paisagem com a Catedral Metropolitana de Brasília ao fundo.