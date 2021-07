»destaques

CB Correio Braziliense

O Pescador e a Estrela

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília retorna com o musical infantil O Pescador e a Estrela, que conta a história de um jovem pescador deficiente visual e sua jornada para resgatar o amor. O musical reestreia na sexta-feira e segue até 8 de agosto, com sessões presenciais, com limite reduzido de cadeiras, para garantir o distanciamento. De casa, o público também poderá assistir ao espetáculo, que será transmitido por meio do canal do Banco do Brasil em www.youtube.com/c/bancodobrasil em 25 de julho, 1º e 8 de agosto, sempre às 16h, e de graça. Os ingressos presenciais, que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 para clientes BB com Ourocard e para pessoas aptas à meia-entrada, estão à venda em www.eventim.com.br.

Minicursos gratuitos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF apresenta novo projeto gratuito: Bastidores — Capacitação Cultural 1ª Edição. O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações que variam entre quatro e 16 horas. Os encontros presenciais, na Praça Central do Conic, entre 3 e 15 de agosto, seguirão todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas e os interessados podem participar de todos os cursos que quiserem. Inscrições pelo site: www.bastidoresbsb.com.br.