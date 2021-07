CB Correio Braziliense



VICENTE PIRES

POSTO DE SAÚDE NÃO ATENDE

A trabalhadora autônoma Ana Célia Marques, 41 anos, moradora de Vicente Pires, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito do atendimento no Posto de Saúde da Rua 4. Ela conta que não está conseguindo ser atendida por este posto nem por outros da região, pois os funcionários só querem atender moradores que residem naquele determinado setor. “Minhas filhas estão com problemas respiratórios, elas sofrem de rinite e sinusite. Nesses dias, o problema se agravou bastante. Eu já fiz agendamento com o pessoal do Posto da Rua 4, de Vicente Pires, mas não tenho retorno algum”, relatou Ana Célia.

» Em resposta, a Secretaria de Saúde esclareceu que existe uma legislação que dita as regras de atendimento dentro da atenção primária. De acordo com a Secretaria, atualmente, há apenas uma UBS em Vicente Pires, com oito equipes de saúde da família. Essa UBS tem uma cobertura populacional de 32 mil pessoas. Para as áreas não assistidas por nenhuma dessas equipes, recomenda-se o atendimento no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) ou na Policlínica da Região.

GAMA

CACHORROS EM TERRENOS BALDIOS

O cantor Jânio Lima, 25 anos, morador do Gama, entrou em contato com o Correio para informar sobre a presença de vários cachorros de rua em terrenos baldios no Setor de Indústrias do Gama. Segundo ele, há cães de todos os tamanhos e com diferentes comportamentos. “No período do frio, não vejo muito, mas na época do calor já vi até 12 juntos. Eu chego do trabalho tarde e como já fui atacado por cachorro de rua, tenho um pequeno trauma sobre isso!”, conta Jânio que alerta para os vários riscos que trazem os cachorros caso não tenham os cuidados apropriados. O leitor diz que é um perigo para crianças e idosos da região.

» Em resposta, a Administração Regional do Gama informou que vai acionar a equipe de Zoonoses da Diretoria de Vigilância Ambiental para tomar as

devidas providências.