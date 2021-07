Fazendeiro suspeito de ajudar em fuga é liberado

E » EDIS HENRIQUE PERES

O fazendeiro Elmi Caetano, 74 anos, suspeito de auxiliar Lázaro Barbosa na fuga, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça na última sexta-feira. Ele foi indiciado em junho pelos crimes de favorecimento pessoal — quando alguém atua para impedir que as autoridades alcancem um acusado de cometer crimes — e posse ou porte ilegal de armas. Agora, poderá ficar em casa, mas usará tornozeleira eletrônica.

A juíza Luciana Oliveira de Almeida Maia da Silveira explica, na decisão de soltura, que não vê perigo na liberdade do fazendeiro, pois ele é idoso e tem residência fixa. A magistrada também destacou que a simples suspeita, sem provas de que armas e munições encontradas com Lázaro Barbosa pertencem a Elmi, não seriam suficientes para respaldar o prolongamento da prisão.

“A prisão deve ser substituída por medida mais branda, especialmente por se tratar de réu idoso, com residência fixa, ocupação lícita e sem outras passagens para seara criminal. Ainda há, nos autos, documentos que indicam certa fragilidade na saúde de Elmi, o que deve ser sopesado, considerando que ainda persiste a pandemia do coronavírus”, ressalta a decisão.

Em nota enviada ao Correio, os advogados Abel Cunha e Ilvan Barbosa, que representam Elmi, destacam que não existem antecedentes judiciais sobre ele e que a decisão significa “justiça” sobre o caso. “Elmi saiu do presídio de Águas Lindas na sexta-feira, no início da noite. Se encontra em domicílio, à disposição do Judiciário, Ministério Público e da autoridade policial”, destaca o texto.

A defesa de Elmi afirma, também, que meras suposições, presunção ou imaginações não podem garantir uma prisão preventiva. “Único delito imputado a ele, que ainda persiste, é o de favorecimento real, que tem a pena mínima de um mês. A decisão do Juízo se ateve aos fatos dos autos, elementos e provas”, informa. Também pontua que Elmi não é um fazendeiro rico, mas aposentado pela previdência, “que recebe uma renda mensal aproximada de R$ 3,5 mil, com vários empréstimos, como fez prova comprobatória de rendimentos”, finaliza.

Memória

Elmi Caetano foi preso em 24 de junho, após desobedecer uma ordem de parada dada por policiais penais. Na ocasião, ele foi perseguido pelos agentes até ser interceptado. Em 30 de junho, o Ministério Público de Goiás (MPGO) o denunciou à Justiça por auxiliar na fuga de Lázaro e por ter armamento com identificação apagada ou adulterada — uma espingarda de ar comprimido modificada para disparar munição de calibre 22.

Na denúncia, a promotora de Justiça Gabriela Starling alega que o fazendeiro acobertou Lázaro, acusado de matar uma família em Ceilândia, por, pelo menos, seis dias. Segundo a denúncia do MPGO, Elmi teria fornecido abrigo, comida e esconderijo ao criminoso na fazenda, “de maneira a retardar e dificultar o trabalho da polícia”. O documento também pedia que o filho do suspeito fosse investigado.