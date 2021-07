Alta procura pela 2Âª dose

A » Ana Maria da Silva

Os pontos de vacinação contra a covid-19 voltaram a registrar alta procura ontem, início da vacinação de pessoas com 40 anos ou mais no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde, as longas filas que se formaram foram resultado de demanda maior que o esperado pela segunda dose da CoronaVac, tipo de atendimento que dispensa agendamento. No drive-thru do Parque da Cidade, quem buscou esse serviço teve de esperar até três horas pela aplicação da vacina. Mais de 250 carros chegaram a aguardar no local, de acordo com o Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Para atender o público e suprir a demanda, a pasta fez o reforço do imunizante nos pontos de vacinação. “O ponto de vacinação do Parque da Cidade recebeu mais 450 doses de CoronaVac para seguir com a imunização nesta tarde, tendo em vista que foi o local onde teve a maior procura”, informou.

Além da D2, houve aplicação de primeira dose (D1), no Parque da Cidade, em pessoas acima de 40 anos que agendaram.

O gerente de TI Arnaldo Lessa Sanches, 40 anos, esperou cerca de três horas na fila, mesmo com o agendamento às 9h30. “Eu achei muito ruim, porque tem a primeira e segunda dose, mas não há nenhuma sinalização”, reclamou. A secretaria justificou que a campanha de vacinação exige adaptações, uma vez que é muito dinâmica. Sendo assim, além da redistribuição de doses, a pasta criou mais linhas de atendimento. “A procura de D2 AstraZeneca foi muito baixa”, ressaltou a pasta.

Um dos locais que serviu como linha de atendimento para desafogar o Parque da Cidade foi o ponto drive-thru da Torre de TV, que passou a registrar filas após o meio-dia. O tempo de espera após a chegada de mais carros passou a ser de 50 minutos. De acordo com os profissionais de saúde que atuam no local, foram cerca de 290 agendamentos para D1 feitos para ontem, na Torre de TV.

Celebração

Nos óculos escuros, os dizeres “Viva o SUS” comprovam a felicidade da designer e artista visual Marina Mendes da Rocha, 40 anos. Há mais de dois anos sem ver a família, que mora em São Paulo, ela estava ansiosa para receber a primeira dose da vacina e poder visitá-los. “A expectativa é de conseguir encontrar minha família em São Paulo no fim do ano.

Após dificuldades para o agendamento devido àa instabilidade no site da secretaria, ela conseguiu marcar o tão sonhado momento. As vagas destinadas ao agendamento da vacina contra a covid-19 na capital do país esgotaram cerca de sete horas após a abertura para o público-alvo de 40 a 49 anos. A marcação começou às 15h da última sexta, mas, na manhã de ontem, o site não oferecia mais opções de datas, hora e local para agendar a aplicação da vacina. A Secretaria de Saúde informou que foram ofertadas 46 mil vagas , que se esgotaram às 22h da sexta. Em relação às 500 vagas para pessoas com comorbidades, foram preenchidas uma hora e meia depois da abertura do agendamento.

A química Laura Madrigal, 40, agendou a vacinação para as 12h30, na Torre de TV, e ficou cerca de 40 minutos na fila. Apesar da demora, ela diz que foi um momento feliz e tranquilo. “Só de saber que vamos ser imunizados já é um alívio”, ressalta.

» Mais de 441 mil casos de covid-19

Com 517 novas notificações em 24 horas, o Distrito Federal chegou a 441.251 casos confirmados de covid-19 ontem. As mortes na capital estão em 9.467. Apenas ontem foram 12. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF. A média móvel de infecções está em 572 e a de óbitos, em 13,86. Comparado ao número de 14 dias atrás, houve queda de 8% das mortes e redução de 20,89% nas ocorrências de infecção pelo novo coronavírus.

» Onde se vacinar

Hoje, a vacinação segue ininterrupta. Quatro pontos de vacinação funcionarão das 9h às 17h e um no período noturno, das 18h às 22h. A expectativa é vacinar mais de 23 mil pessoas com a segunda dose, nos drive-thru do Parque da Cidade, no estacionamento 12; da Torre de TV; do Sesc de Ceilândia; e no Taguaparque. Neste domingo, o drive-thru da Praça dos Cristais funcionará entre 18h e 22h.