Capital S/A

O valor emocional dos produtos de beleza na pandemia



Em parceria com a consultoria Grimpa, a Avon realizou um estudo inédito com mulheres de todo o Brasil para entender as transformações causadas pela pandemia nos hábitos de consumo e de beleza no país. Os produtos cosméticos tiveram um papel emocional para 80% das entrevistadas, contribuindo para o bem-estar no isolamento social. O resultado aponta que 60% passaram a ficar mais em casa, o que levou a um momento de descolamento dos padrões estéticos e maior sensação de liberdade. Além disso, 67% afirmaram que o e-commerce se tornou o principal canal de compras nesse período. As vendas digitais da Avon aumentaram 132% globalmente na pandemia.

Reposicionamento da marca

A pesquisa marcou o anúncio do novo posicionamento da Avon no mercado. O “Olha de Novo” convida o público a olhar para a marca sob uma outra perspectiva, celebrando a democratização da beleza de forma mais digital e ativista. O apoio à diversidade de gênero, que marcou as ações da empresa no BBB 21, é destaque. E a vencedora do reality show, Juliette Freire (foto), virou embaixadora da marca.

Engajamento

“Abraçamos causas importantes e focamos no desenvolvimento de produtos para fortalecer a beleza plural e democrática, tão diversa quanto o Brasil”, afirma Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing.

Opção de renda para mulheres

O presidente da Avon Brasil, Daniel Silveira, lembra a trajetória de 135 anos da empresa e o incentivo ao empreendedorismo feminino. “Mais de 56% das mulheres que estão em nossa rede declaram que a Avon foi sua primeira atividade remunerada”, conta. Atualmente, existe 1,3 milhão de representantes de beleza da Avon no Brasil e muitas delas no Distrito Federal.

Codese elege nova diretoria

O empresário Leonardo Ávila será o novo presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF). A nova diretoria, eleita para o biênio 2021-2023, tomará posse em agosto. Ávila é diretor de Assuntos Legislativos da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi DF) e, também, integra as diretorias do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF).



Consultoria para aumentar a produção

O programa DF + Produtivo tem o objetivo de elevar, em pelo menos 20%, a atuação de pequenas e médias empresas, reduzindo desperdícios. A metodologia utilizada é da manufatura enxuta (lean manufacturing), que enumera quais são os sete tipos de perdas mais comuns: superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário (estoque), movimento e defeitos.

Parceiros da Tecnologia

Serão investidos mais de R$ 8 milhões. A meta é realizar 400 consultorias até 2022. A iniciativa gratuita é oferecida por meio de convênio entre o Senai-DF, a Secretaria de Tecnologia e Inovação do DF e a FAP-DF. Foi já entregue pelo GDF a primeira outorga da Comenda Parceiros da Tecnologia. Além das empresas que finalizaram as consultorias do DF +, receberam a homenagem o presidente da Fibra e o diretor regional do Senai-DF, Marco Secco.

Importantes parcerias

“A capacitação empresarial é essencial para o crescimento dos negócios. Temos aqui resultados que demonstram a importância da parceria dos setores produtivo e público nas empresas locais para o desenvolvimento econômico do DF”, explicou o presidente da Fibra e do Conselho Regional do Senai-DF, Jamal Jorge Bittar.