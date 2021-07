Carlos Eduardo Faccin, 51 anos, servidor público

A » Ana Maria da Silva

Amigo para todas as horas, profissional de primeira e grande pai de família. Essa é a memória para amigos e familiares do servidor do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Carlos Eduardo Novaes Faccin, 51 anos. Ele morreu ontem, após lutar bravamente contra as complicações de uma infecção bacteriana, fruto de sua internação pela covid-19. Morre com ele um sorriso aberto, marca de sua vida.

Dudu, como era carinhosamente chamado, era casado com Franceneli, pai de dois meninos, Thales e Diogo. Natural de Castelo (ES), ingressou no serviço público por concurso e veio para Brasília acompanhado dos pais. Caçula de cinco irmãos, Elizabeth, Simone, Maísa e Antônio Luís, ele deixa cunhados, sobrinhos e a mãe, dona Glória.

O sobrinho Gustavo Paes Faccin, 25, conta que o tio era um verdadeiro exemplo a ser seguido e será lembrado pelo companheirismo e a honestidade. “Toda a nossa família está muito triste. Sempre tivemos esperança de que ele melhoraria”, acrescenta. Em nome da turma de pescaria, da qual Dudu era o “presidente”, o amigo Sérgio Pimenta também deixou uma mensagem de despedida. “Vá, nosso irmão, e descanse em paz, você foi um exemplo de luta e o nosso amor por você estará sempre guardado entre as lembranças.”

Dudu foi internado em 11 de março, no hospital Sírio Libanês da Asa Sul, com resultado positivo para o novo coronavírus. Ficou mais de um mês intubado, mas superou a covid-19. Há duas semanas, estava no quarto, animado com a chance de recuperação e de deixar o hospital. Após ser tido como curado pelos médicos, ele foi contaminado por uma bactéria e não resistiu.

Mais 12 mortes

Em 24 horas, o DF confirmou 498 novos casos da covid-19 e 12 vítimas da doença. O total de infectados subiu para 441.749, e o de mortos, para 9.479. Ontem, a taxa de ocupação de leitos nas UTIs das redes pública e particular chegou a 71,98%. A aplicação continua hoje, em 41 postos para pedestres e 12 pontos drive-thru. A lista completa está disponível no site www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.