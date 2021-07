RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

O início da semana no Distrito Federal será marcado por baixa umidade e alta temperatura na parte da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar segue entre 80% e 25%, índice que deve preocupar os brasilienses. A temperatura mínima fica em 13°C e a máxima pode chegar a 27°C.

O tempo mais seco prevalecerá na capital federal, característica comum do inverno, que começou no mês passado (21/6). A população do DF deve se preparar para tomar bastante água, usar protetor solar e evitar o sol. Com umidade relativa do ar abaixo de 30%, a cidade fica em estado de alerta.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, do Inmet, a segunda-feira (19/7) será com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. “A massa de ar seco prevalece na região do Centro-Oeste, causando baixos índices de umidade, característica dessa época do ano. Assim, o Distrito Federal continua sem previsão de chuvas, e com poucas nuvens”, disse.

Durante a semana, os termômetros podem baixar para 11°C. A máxima seguirá entre 25°C e 29°C. A intensidade dos ventos é fraca e moderada, na capital federal.